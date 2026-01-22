Dax stabilisiert sich nach Trump-Rede

Dax stabilisiert sich nach Trump-Rede: BASF – Das wird nun spannend. Die nächsten Kursziele
© BASF SE / BASF Performance Materials Malacky Produktionsstandort
Es hätte schlimmer kommen können – so oder so ähnlich dürfte das Fazit der gestrigen Trump-Rede gewesen sein. Die Aktienmärkte reagierten sofort auf die Entspannungssignale und sprangen nach oben. Es bleibt abzuwarten, wie nachhaltig die Entspannung ist. Aber womöglich kann man sich doch erst einmal dem Tagesgeschäft zuwenden. Und dieses wird zunehmend von Quartalszahlen bestimmt.
Im weiteren Verlauf des heutigen Donnerstags (22. Januar) stehen in den USA noch eminent wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Neben frischen BIP-Daten werden auch zahlreiche Daten zum persönlichen Konsum veröffentlicht.

Nach dem Rutsch unter die Marke von 25.000 Punkten muss es dem Dax darum gehen, die Wucht des Rücksetzers zu brechen und die psychologisch eminent wichtige Marke wieder zurückzuerobern. Ein Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten wäre daher aus charttechnischer Sicht ein Fingerzeig. Doch soweit ist es noch nicht. 

Zu den Dax-Aktien, die aktuell eine überaus spannende Konstellation aufweisen, gehört die BASF-Aktie. 

BASF-Aktie – Das wird nun spannend. Die nächsten Kursziele

Unsere letzte Kommentierung zur BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) überschrieben wir am 13. Januar mit „Fliegt hier bald der Deckel?“. Damals setzte die BASF-Aktie den markanten Widerstandsbereich um 45 Euro unter Druck. Ein Ausbruch schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Und so kam es dann auch. De BASF-Aktie nutzte den Schwung, brach aus und lief bis auf 46,4 Euro, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten und die Aktie zum Rückzug zwangen. Zwischenzeitlich ging es wieder unter die 45er Marke. Möglicherweise handelte es sich dabei nur um einen temporären Schwächeanfall, denn aktuell wird erneut die Widerstandszone von 45 Euro unter Druck gesetzt. 

BASF Aktienchart

Sollte es für die BASF-Aktie nun erneut über die 45 Euro gehen, warten bereits die 46,4 Euro als nächste relevante Widerstandszone. Das übergeordnete Bewegungsziel liegt hingegen bei 48,5 Euro. Sollte auch diese Hürde überwunden werden, warten die 50 Euro auf die Aktie. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt sein. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 41,5 Euro zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung notwendig werden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research haben ihr Votum „outperform“ für die BASF-Aktie bestätigt. Das Kursziel hoben sie von 51 Euro auf 53 Euro an. Weniger zuversichtlich sind die Analysten der britischen Investmentbank Barclays. Sie senkten das Kursziel von 41 Euro auf 40 Euro. Das Votum lautet „equal weight“.

