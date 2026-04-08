Dax startet durch

Infineon – Aktie eskaliert vollends 08.04.2026, 13:56 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax startet durch: Infineon – Aktie eskaliert vollends
© Stephane auf Pixabay
Der deutsche Leitindex Dax legt im frühen Mittwochshandel kräftig zu. Die Reaktion des Index auf die Waffenruhe im Iran-Krieg lässt vermuten, welche Last auf dem Index lag. Einige Fragen bezüglich der Waffenruhe und der damit einhergehend angestrebten Öffnung der Straße von Hormus sind allerdings noch offen. Zudem schwebt über allem die Frage: Wird die Zeit jetzt für erfolgreiche Verhandlungen genutzt?
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Infineon Technologies 42,84 EUR +10,12 % Quotrix Düsseldorf
DAX 24.044,11 PKT +3,68 % Ariva Indikation

In einer ersten Reaktion schoss der Dax wieder über die Marke von 24.000 Punkten. Die nächsten Tage werden zeigen müssen, ob der Dax in der Lage ist, dieses Niveau zu halten. Ein Wochenschluss oberhalb von 24.000 Punkten wäre aus bullischer Sicht eminent wichtig. Sollte sich die Waffenruhe jedoch als brüchig erweisen und es keine Fortschritte in den Verhandlungen geben, könnte der Wind abermals rasch drehen. Die Situation bleibt fragil. 

Besonders ausgiebig „feiert“ die Infineon-Aktie die neue Gemengelage. Die Aktie eskaliert völlig und notiert zur Stunde kräftig im Plus. Der aktuelle Vorstoß könnte aus charttechnischer Sicht eine weitreichende Weichenstellung erzwingen. 

Infineon Technologies Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Infineon – Aktie eskaliert vollends

Die Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) eskaliert zur Stunde vollends. Zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung am 31. März bot sich noch ein ganz anderes Bild. Damals musste die Aktie des Halbleiterherstellers noch den Rücksetzer unter die 40 Euro verarbeiten. Zudem drohte auf der Unterseite weiteres Ungemach. Ein Test der wichtigen 35 Euro stand damals im Raum. Dazu kam es nicht. Mit der neuen Nachrichtenlage im Rücken setzt Infineon nun zum Comeback an. 

Infineon gelang es, das Chartbild zu entspannen. Die Rückkehr über die Widerstände von 40 Euro und 42 Euro nahm den Druck von der Unterseite. Nun gilt es, weitere Akzente auf der Oberseite zu setzen. Eine Rückkehr über die 42,5 Euro wäre dabei von zentraler Bedeutung. Im Anschluss würden die 45 Euro und 48,2 Euro warten. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben – im besten Fall auf 40 Euro. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten ihr Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel für Infineon sehen sie bei 52 Euro. Die Analysten der Schweizer UBS sind etwas zurückhaltender in der Bewertung der Perspektiven für Infineon. Sie stufen die Aktie mit „neutral“ ein. Das Kursziel sehen sie bei 45 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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