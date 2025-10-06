Anzeige
Dax startet robust in die neue Handelswoche

Infineon – Rücksetzer zur Unzeit. Das wird nun wichtig 06.10.2025, 12:30 Uhr

Dax startet robust in die neue Handelswoche: Infineon – Rücksetzer zur Unzeit. Das wird nun wichtig
© Bild: istockphoto.com/FinkAvenue
Der Dax startet robust in die neue Handelswoche. Der Index hält sich unverändert komfortabel oberhalb von 24.000 Punkten. Allerdings fehlt ihm vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage die Kraft, um seine Rekordhochs anzugehen. In den nächsten Handelstagen stehen zahlreiche Daten zur Veröffentlichung an. In Anbetracht des nach wie vor anhaltenden Shutdowns der US-Bundesbehörden ist fraglich, ob die Veröffentlichungen der US-Daten im geplanten Ausmaß stattfinden werden.
Kurzum. Der Dax startet mit frischem Mut aber noch mit angezogener Handbremse in die neue Handelswoche. Er lässt sich bislang auch nicht durch die politischen Turbulenzen in Frankreich (Rücktritt des französischen Premierministers Lecornu) aus der Ruhe bringen. Aus charttechnischer Sicht muss es dem Index in den nächsten Tagen gelingen, frisches Momentum zu kreieren; idealerweise durch die Ausbildung neuer Hochs.

Frisches Momentum ist auch das Stichwort für die Infineon-Aktie. Die Aktie des Halbleiterkonzerns scheiterte zuletzt am kurzfristigen Abwärtstrend – ein Rücksetzer zur Unzeit.

Infineon - Rücksetzer zur Unzeit. Das wird nun wichtig

Über dem Chart der Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) thront noch immer das Doppeltop, das im Bereich von 39 Euro ausgebildet wurde. Ausgehend vom zweiten Verlaufshoch, das im Juli dieses Jahres in diesem Kursbereich ausgebildet wurde, etablierte sich ein Abwärtstrend (grün). Und an genau diesem scheiterte die Infineon-Aktie unlängst. Noch befindet sich die Aktie in Schlagdistanz. Sie muss nun nachsetzen, will sie nicht weiter in Bedrängnis geraten.

Chart

Um gar nicht erst weiter in die Bredouille zu geraten, sollte die Unterstützung von 32,5 Euro verteidigt werden. Sollte das Unterfangen scheitern, muss mit weiteren Abgaben in Richtung 30 Euro oder gar 28 Euro gerechnet werden. Mit Blick auf die Oberseite ist die Aufgabenstellung indes klar definiert: Die Aktie muss den Kreuzwiderstand (Abwärtstrend und Horizontalwiderstand) um 35 Euro aufbrechen und sich so den Weg in Richtung 37,5 Euro ebnen. Ein Ausbruch über die 39 Euro wäre der ultimative Befreiungsschlag.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS sind unverändert bullisch für die Infineon-Aktie. Das Votum der Analysten lautet „buy“. Das Kursziel sehen sie bei 44 Euro. Die Analysten von Goldman Sachs wurden in der Bewertung der Perspektiven für Infineon hingegen etwas vorsichtiger. Sie senkten das Kursziel von 46,5 Euro auf 43 Euro. Das Votum lautet indes nach wie vor „buy“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
