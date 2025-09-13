Dax – Steht die Korrektur vor dem Abschluss?

Deutsche Telekom – Jetzt ist Obacht geboten 13.09.2025, 09:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Steht die Korrektur vor dem Abschluss? Deutsche Telekom – Jetzt ist Obacht geboten
© Bild: istockphoto.com/ricochet64
Seit Anfang Juni geht nicht mehr viel im Dax. Der Index trat damals in eine Seitwärtsbewegung ein, die noch bis heute das Handelsgeschehen dominiert. Von gelegentlichen Ausbruchsversuchen auf neue Hochs einmal abgesehen, schwand die Dynamik zusehends. Im Ergebnis bewegt sich der Dax seit geraumer Zeit innerhalb der Grenzen 24.560 Punkte auf der Oberseite und 23.000 Punkte auf der Unterseite seitwärts. Wie lange die Seitwärtsbewegung noch andauern wird, bleibt abzuwarten. Speziell die nächste Handelswoche (Stichwort Leitzinsentscheidung der Fed) hätte jedoch das Potenzial, das Ende der Seitwärtsbewegung einzuläuten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 30,01 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
DAX 23.709,23 PKT -0,20 % Ariva Indikation

Ein Ende der Seitwärtsbewegung sehnt sich auch die Aktie der Deutschen Telekom herbei. Seit Wochen geht es hier zwischen den Begrenzungen von 30 Euro und von 32 Euro seitwärts.

Deutsche Telekom – Jetzt ist Obacht geboten

Die Aktie der Deutschen Telekom (Aktie (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) gehört bis in den März hinein zu den Zugpferden im Dax. Dann erlahmte es; um beim Bild zu bleiben.

Telekom Aktienchart

Seit dem März-Hoch bei knapp 36 Euro befindet sich die Aktie auf dem Rückzug bzw. in der Konsolidierung. Zuletzt ging die Deutsche Telekom-Aktie hierbei in eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen von 30 Euro und 32 Euro über. In den letzten Wochen stand vor allem die Oberseite bei 32 Euro unter Druck. Ein Ausbruch über die 32 Euro (wird aktuell zudem vom dominierenden Abwärtstrend und der 200-Tage-Linie verstärkt) würde ein starkes Kaufsignal mit Ziel 34 Euro auslösen. Selbst eine Bewegung auf 36 Euro wäre dann nicht auszuschließen. Obacht ist allerdings geboten, sollte es für die Deutsche Telekom doch noch unter die 30 Euro gehen. In diesem Fall müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen. Gleichzeitig würde sich der Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 28 Euro respektive 26 Euro eröffnen. Die Warnzeichen mehren sich, dass es kurzfristig zu einem Rücksetzer unter die 30 Euro kommen könnte.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research sehen unverändert großes Kurspotenzial für die Aktie. Sie bestätigten kürzlich ihr Votum „buy“ für die Aktie der Deutschen Telekom und das Kursziel von 40 Euro. Um einiges optimistischer ist man hingegen im Hause JPMorgan. Die Analysten von JPMorgan bestätigten ihr Kursziel von 43,5 Euro für die Aktie. Das Votum lautet nach wie vor „overweight“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GJ5ZZ5
Ask: 13,14
Hebel: 18
mit starkem Hebel
GJ1PFN
Ask: 38,27
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GJ5ZZ5 GJ1PFN. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
2 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
4 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
5 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
6 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
7 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Oracle – Aktie in Nöten: Folgt der Kursrallye nun ein mächtiger …

8:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Adobe überrascht mit starker Prognose und wachsendem KI-Geschä…

Gestern 19:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Audi in der Kritik, Kurs unter Druck: Audi-Chef attackiert …

Gestern 17:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

UBS-Empfehlung bringt Bewegung in die Rückversicherungsbranche

Gestern 16:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Das hätte nicht passieren dürfen: Vestas – Aktie mit Kursdebakel…

Gestern 14:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

OpenAI & Nvidia: KI-Giganten kündigen Milliarden-Investitionen an

Gestern 13:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax vor dem großen Wochenfinale: RWE – Platzt jetzt endlich der …

Gestern 12:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Fannie Mae & Freddie Mac: Kommt das große Comeback?

Gestern 11:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer