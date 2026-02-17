Anzeige
+++Aufgepasst: Was das aktuelle Goldumfeld für Equinox Gold konkret bedeutet+++
12 Mrd. USD „Project Vault“:
Wird diese Aktie zum strategischen Gewinner?
Anzeige
Dax stolpert in die neue Handelswoche

BASF – Aktie bläst zum Sturm auf die 55 Euro 17.02.2026, 09:56 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax stolpert in die neue Handelswoche: BASF – Aktie bläst zum Sturm auf die 55 Euro
© BASF SE / Forschungstechnikum für Katalysatorentwicklung und Feststoffverfahrenstechnik
Der Dax startete im gestrigen Montagshandel (16. Februar) verhalten in die neue Handelswoche. So wirklich zwingend war die Performance des Index nicht. Die Unterstützung bzw. die Orientierung durch die US-Indizes blieb dem Dax gestern versagt, denn die US-Börsen waren feiertagsbedingt geschlossen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BASF 51,00 EUR +0,43 % Baader Bank

Ohne die US-Börsen suchte der Index nach einer klaren Richtung. Leichte Abgaben rissen die Lücke zu den eminent wichtigen 25.000 Punkten weiter auf. Diese Marke gilt es, zurückzuerobern, um das Chartbild aufzuhellen. 

Zu den Dax-Aktien, die derzeit eine bärenstarke Vorstellung an der Börse geben, gehört die BASF-Aktie. Die Ende Januar vorgelegten vorläufigen Zahlen machten der BASF-Aktie noch einmal Beine. Die Aktie nahm Schwung auf und stieß in Richtung 52,5 Euro vor, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten. BASF wird die finalen Ergebnisse am 27. Februar präsentieren.

BASF - Aktie bläst zum Sturm auf die 55 Euro

Die BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) gehört aktuell zu den aus technischer Sicht stärksten Titeln im Dax. In den letzten Handelstagen knackte die Aktie eminent wichtige Widerstände. Zu nennen sind hier die Kursbereiche von 48,4 Euro und 50 Euro. Der kürzlich zu beobachtende Vorstoß auf die 52,5 Euro hat die Aktie in einen eminent wichtigen Kursbereich geführt und sie bereits an dem potenziellen Bewegungsziel von 55 Euro schnuppern lassen. 

BASF in der Börsennews Aktienanalyse

Das obere Chartbild zeigt deutlich – die BASF-Aktie macht Druck auf der Oberseite. Vor allem der Sprung über die außerordentlich wichtige Marke von 48,4 Euro könnte sich auf mittlere Sicht als Weichenstellung herausstellen. Allerdings gilt daher gleichzeitig – Rücksetzer unter die 48,4 Euro sollten unter allen Umständen ausbleiben. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 45 Euro zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Idealerweise bleiben Rücksetzer auf 50 Euro begrenzt. Aus charttechnischer Sicht gilt zudem: Die BASF-Aktie muss die 52,5 Euro überwinden, um in Richtung 55 Euro vorzustoßen.  

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten unlängst ihr Votum „neutral“ und das Kursziel für die BASF-Aktie von 48 Euro. Deutlich mehr Aufwärtspotenzial sehen die Analysten von Goldman Sachs. Das Votum der US-Amerikaner lautet „buy“. Das Kursziel hoben sie von 48 Euro auf 62 Euro an. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GU4H51
Ask: 1,52
Hebel: 18
mit starkem Hebel
GU99S7
Ask: 35,61
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU4H51 GU99S7. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Industrie baut 2025 mehr als 120.000 Jobs in Deutschland ab Hauptdiskussion
2 Japans Wirtschaft wächst deutlich schwächer als erwartet Hauptdiskussion
3 OLYMPIA/TV-Zahlen: Junge Zuschauer sorgen für Olympia-Boom Hauptdiskussion
4 Vance: Sturz der Führung in Teheran ist Sache des Volkes Hauptdiskussion
5 Sorgen um PCK-Raffinerie: Bund will US-Sanktionen verhindern Hauptdiskussion
6 Viele Verbraucher können Phishing-Mails nicht sicher erkennen Hauptdiskussion
7 ROUNDUP 2: 5,8 Prozent mehr Geld für Beschäftigte der Länder Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Bitcoin Korrektur: Schlechtester Jahresstart seit 2018

Gestern 18:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Netflix Wende: Milliarden-Deal wackelt – Aktie vor …

Gestern 17:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Allianz Trade überrascht: 36 Heraufstufungen

Gestern 16:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

AMD Expansion: Angriff auf Nvidias Dominanz

Gestern 16:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BASF unter Druck: Energiekosten eskalieren!

Gestern 16:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mercedes-Benz: Aktie taumelt nach Zahlen

Gestern 16:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax fehlt es an Orientierung: Deutsche Bank – Aktie taumelt und …

Gestern 14:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mercedes-Benz nach Zahlenschock wieder in der Spur: Wie weit trägt …

Gestern 13:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer