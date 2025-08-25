Was das für Anleger bedeutet:
Alset AI holt zwei Schwergewichte in den Vorstand
Anzeige
Dax stolpert in die neue Handelswoche

Commerzbank – UniCredit lässt nicht ab 25.08.2025, 11:19 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax stolpert in die neue Handelswoche: Commerzbank – UniCredit lässt nicht ab
© Foto von Paul Fiedler auf Unsplash
Der Dax stolpert in die neue Handelswoche. Der Index kann die starken Freitags-Vorgaben der US-Indizes nicht verwerten und muss im frühen Montagshandel ein paar Federn lassen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 24.278,75 PKT -0,31 % Ariva Indikation
Commerzbank 36,71 EUR +0,63 % TTMzero RT

Es bleibt beim bereits seit geraumer Zeit zu beobachtenden Bild. Auf den ersten Blick wirkt der Index sehr robust, hat er doch seine Rekordmarken vor Augen. Auf den zweiten Blick mahnt jedoch das Unvermögen des Dax, diese Rekordmarken vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage zu überspringen, zur Vorsicht. Es fehlen schlichtweg frische Impulse.

In den nächsten Tagen werden zahlreiche Konjunkturdaten erwartet, die den Aktienindizes im Allgemeinen und dem Dax im Speziellen Beine machen könnten. So werden unter anderem morgen (Dienstag, 26. August) frische Daten zum US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Conference Board) erwartet. Aus charttechnischer Sicht gilt in Bezug auf den Dax unverändert: Rücksetzer sollten im besten Fall auf 24.000 Punkte begrenzt bleiben. Sollte es gar unter die 23.000 Punkte gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig. Mit Blick auf die Oberseite ist die Aufgabenstellung klar definiert: Neue Rekordhochs müssen her, um frisches Momentum im Dax zu kreieren. 

Die Aktie der Commerzbank steht gleich zu Wochenbeginn im Fokus. Die UniCredit treibt den Übernahmeversuch konsequent voran. Ein offizielles Übernahmeangebot der Italiener wird wahrscheinlicher. 

Commerzbank – UniCredit lässt nicht ab

Die Commerzbank wehrt sich mit Händen und Füßen gegen die drohende Übernahme durch die UniCredit. Die Italiener lassen indes nicht ab. Die UniCredit hat den direkten Aktienanteil an der Commerzbank mittlerweile auf 26 Prozent erhöht. Sollten nun auch die restlichen Finanzinstrumente umgetauscht werden, würde der direkte Anteil auf 29 Prozent steigen. Ab einem Anteil von 30 Prozent würde es spannend werden. Sollte die Schwelle erreicht werden, wäre die UniCredit verpflichtet, ein offizielles Übernahmeangebot zu machen. 

Commerzbank Aktie

Aus charttechnischer Sicht macht die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK) unverändert einen starken Eindruck. Mit dem Ausbruch über die 35 Euro öffnete sich für die Aktie die Tür in Richtung 50 Euro. Der obere 20-Jahres-Chart auf Monatsbasis verdeutlicht das charttechnische Potenzial der Commerzbank-Aktie.

Ob des exponierten Kursniveaus muss jederzeit mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer im besten Fall auf 35 Euro begrenzt bleiben. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GU1XE6
Ask: 11,35
Hebel: 20
mit starkem Hebel
GG5XJQ
Ask: 33,11
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU1XE6 GG5XJQ. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
2 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
3 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
4 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
5 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
6 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
7 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
RWE: Kommt das frische Kaufsignal?

10:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Powell lässt Gold und Silber von der Kette: Newmont mit unfassbarem…

Gestern 7:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die Handelswoche: Allianz schnuppert an Mega-…

Gestern 7:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TUI-Dividende in Sicht? Aktie lockt mit Gewinnausschüttung

Samstag 14:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Intel: US-Regierung übernimmt Anteile am Chip-Riesen

Samstag 14:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Münchener Rück: Sind das schon wieder Kaufkurse oder noch Finger …

Samstag 7:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel

Freitag 21:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Energie im Wandel: RWE stärkt Aktionäre und Projekte

Freitag 19:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer