Dax um Schadensbegrenzung bemüht

DHL Group – Neuer Anlauf nach dem Rücksetzer? 14.02.2026, 09:10 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax um Schadensbegrenzung bemüht: DHL Group – Neuer Anlauf nach dem Rücksetzer?
© Bild: istockphoto.com/GKV
Der Dax war im gestrigen Freitagshandel sichtbar um Schadensbegrenzung bemüht. Der Schwächeanfall vom Donnerstag hatte den Index noch einmal unter die 25.000er Marke geführt. Diese Scharte galt es am Freitag auszuwetzen – so ganz gelungen ist das nicht. Immerhin stabilisierte sich der Dax oberhalb von 24.900 Punkten. Der Sprung über die 25.000er Punkte blieb dem Index jedoch verwehrt.
Am Freitag standen die US-Verbraucherpreisdaten für Januar zur Veröffentlichung an. Die Inflationsdaten wurden mit großer Spannung und Anspannung erwartet. Letztendlich fielen sie besser aus als erwartet – die Aktienmärkte atmeten auf. Dem Dax gelang es daraufhin, einen Teil der am Donnerstag erlittenen Verluste wettzumachen. Aber unterm Strich bleibt es dabei – dem Dax gelang kein Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten. Das macht den Start in die neue Handelswoche überaus spannend.

Unsere heutige Protagonistin – die Aktie der DHL Group – musste zuletzt einen Rücksetzer in aussichtsreicher Position hinnehmen. Startet die Aktie nach dem Rücksetzer einen erneuten Anlauf? 

DHL Group - Neuer Anlauf nach dem Rücksetzer?

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie der DHL Group (WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL) überschrieben wir an dieser Stelle am 26. Januar mit „Aktie auf dem Rückzug. Die nächsten Kursziele“. Die Aktie durchbrach damals die Unterstützung von 47 Euro und tauchte in Richtung 45 Euro ab. In den letzten Handelstagen hat sich einiges getan – die Aktie bekam kräftigen Aufwind. Kurzzeitig kam der Kursbereich um 52 Euro in Sichtweite. Doch einsetzende Gewinnmitnahmen vereitelten eine Fortsetzung der Bewegung.

Aktienanalyse

Nach dem Rücksetzer hat die Aktie mit dem Kursbereich von 48,5 Euro eine wichtige Supportzone vor Augen. Idealerweise dreht die DHL Group mit Erreichen dieser Zone wieder nach oben ab. Anderenfalls würden mit den 47 Euro und den 45 Euro zwei weitere wichtige Unterstützungen warten. Um die Rallye wieder anzukurbeln, bedarf es eines Vorstoßes über die 51,7 Euro.

Die DHL Group wird ihre Ergebnisse für das 4. Quartal 2025 bzw. für das Gesamtjahr 2025 am 05. März veröffentlichen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays stufen die DHL Group nach wie vor mit „equal weight“ ein. Das Kursziel blieb mit 43 Euro unverändert. Die Analysten von JPMorgan sind deutlich optimistischer. Deren Votum lautet „overweight“ und das Kursziel unverändert 53,5 Euro.

Bn-Redaktion/mt
