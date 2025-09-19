Anzeige
++++++ Republic sichert institutionelle Ethereum-Infrastruktur durch Partnerschaft mit Fireblocks ++++++
Dax vor dem Wochenfinale

RWE – Das hätte nicht passieren dürfen. Jetzt brennt der Baum 19.09.2025, 10:06 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax vor dem Wochenfinale: RWE – Das hätte nicht passieren dürfen. Jetzt brennt der Baum
© Foto von Rohan Makhecha auf Unsplash
Für den Dax geht mit dem heutigen Freitagshandel (19. September) eine turbulente und möglicherweise auch richtungsweisende Handelswoche zu Ende.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RWE 35,29 EUR -0,06 % TTMzero RT
DAX 23.772,64 PKT +0,32 % Ariva Indikation

Die Leitzinsentscheidung der Fed am Mittwoch (17. September) war ohne Zweifel der Höhepunkt der zu Ende gehenden Handelswoche. Dass die Fed mit ihrer Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte und den ebenfalls veröffentlichten Projektionen die Erwartungen des Marktes erfüllte, brachte die Kaufstimmung zurück. Der Dax beendete seine im Vorfeld des Fed-Termins um sich greifende Schwäche; zumindest vorerst. Ein Wochenschluss oberhalb von 24.000 Punkten wäre aus charttechnischer Sicht bzw. aus bullischer Sicht das Idealszenario. Doch bis dahin ist es noch ein steiniger Weg. 

Der heutige Freitag steht ganz im Zeichen des großen Verfallstags an den Börsen. Dieser findet jeweils am dritten Freitag der Monate März, Juni, September und Dezember statt. Die Optionen und Futures auf Indizes und Einzelaktien verfallen gleichzeitig. Mit einer erhöhten Volatilität muss im Tagesverlauf gerechnet werden. 

Aus charttechnischer Sicht bleibt es für den Dax dabei: Der Index muss über die 24.000 Punkte, um frische Akzente auf der Oberseite zu setzen. Gleichzeitig gilt es, einen Rücksetzer unter die 23.000 Punkte zu verhindern.

Die RWE-Aktie hatte kürzlich die Chance, mit einem beherzten Sprung über die Marke von 36 Euro ihr Comeback zu forcieren. Statt eines frischen Kaufsignals gab es jedoch „eine blutige Nase“. Damit könnte die RWE-Aktie nun wieder in Bedrängnis geraten.

RWE  - Das hätte nicht passieren dürfen. Jetzt brennt der Baum 

Die RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) verpasste kürzlich den großen Befreiungsschlag und scheiterte krachend am Widerstand von 36 Euro; ein Rücksetzer zur Unzeit.

RWE AKtie

Die aufgekommenen Gewinnmitnahmen setzten und setzen die Aktie unter Druck. Eine Bewegung in Richtung 34 Euro sollte nun nicht überraschen. In diesem Kursbereich befindet sich eine eminent wichtige Unterstützung. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Sollte es hierzu kommen, würde der Kursbereich von 32 Euro in den Fokus rücken. Mit Blick auf die Oberseite gilt unverändert: Es muss über die 36 Euro gehen, um ein frisches Kaufsignal auszulösen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS hoben kürzlich das Kursziel für die RWE-Aktie von 42 Euro auf 43 Euro an. Das Votum lautet unverändert „buy“. Die Analysten von Jefferies bestätigten ihr Votum „buy“ und das Kursziel von 40 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GU28SN
Ask: 0,17
Hebel: 20
mit starkem Hebel
GV7V3W
Ask: 0,62
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU28SN GV7V3W. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
2 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
3 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
6 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
7 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Wegovy-Pille treibt Kurs: Ist Novo Nordisk fair bewertet?

9:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

AMD: Druck durch Nvidia-Intel-Deal

8:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia investiert: Intel vor neuer Wachstumsstory?

8:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rechtsrisiken belasten Bonität, S&P verschärft Blick auf Bayer: R…

Gestern 15:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Imposantes Comeback nimmt seinen Lauf: ASML baut Momentum auf. Die n…

Gestern 13:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax nach der Fed: Commerzbank – Wann kommt endlich die Trendwende…

Gestern 13:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Verve verstärkt Werbetech mit KI und Handelsreichweite: Verve Aktie…

Gestern 13:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Steht Renk vor neuen Hochs? Aktie bricht aus Korrekturformation aus…

Gestern 12:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer