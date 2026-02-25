Dax vor den Nvidia-Zahlen optimistisch: Allianz – Entscheidung steht unmittelbar bevor

Dax vor den Nvidia-Zahlen optimistisch

25.02.2026

Der Dax notiert im frühen Mittwochshandel oberhalb von 25.000 Punkten. Die zuletzt belastenden Themen wie Zölle und Geopolitik treten derzeit ein wenig in den Hintergrund. Offenkundig ist man am Markt einigermaßen erleichtert, dass US-Präsident Trump zu keinen weiteren Zolltiraden ausholte.
Die aktuelle Quartalsberichtssaison nähert sich mit großen Schritten ihrem vermeintlichen Höhepunkt. Die überwiegende Mehrheit der Unternehmen hat bereits berichtet, doch die Zahlen des Technologie-Überfliegers Nvidia fehlen noch. Diese kommen heute (25. Februar) nach US-Handelsschluss. Das bisherige Fazit der Quartalsberichtssaison fällt ambivalent aus. Nicht zuletzt gab es im Technologiebereich einige herbe Enttäuschungen. Daher ist es verständlich, dass sich nunmehr alles auf die Zahlen von Nvidia fokussiert. Hält das Unternehmen dem Druck stand und vermeldet starke Zahlen, wird man die Berichtssaison insgesamt wohlwollend bewerten. Sollte es hingegen zu einer Enttäuschung durch Nvidia kommen, könnte es sehr unangenehm werden. 

Aus charttechnischer Sicht verschafft die Rückkehr über die 25.000er Marke dem Dax wieder etwas Luft. Im besten Fall orientiert sich der Index nun weiter in Richtung seiner bisherigen Rekordhochs. Die Marke von 24.000 Punkten hat hingegen weiterhin zentrale Bedeutung für den Index als Unterstützung. Darunter sollte es unter allen Umständen nicht gehen. 

Allianz – Entscheidung steht unmittelbar bevor

Aus charttechnischer Sicht geht es für die Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) nun ans Eingemachte. Im Chart hat sich eine imposante Dreiecksformation (orange dargestellt) ausgebildet, die nun vor ihrer Auflösung steht. Die Frage ist nur – In welche Richtung bricht die Aktie aus?

Allianz Aktie

Die Allianz-Aktie hat den wichtigen Widerstandsbereich um 380 Euro erreicht. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 380 Euro könnte ein entscheidendes Kaufsignal auslösen und so die Auflösung des Dreiecks über die Oberseite forcieren. Eine entscheidende Bedeutung hat der Widerstand bei 388 Euro. Die Auflösung des Dreiecks über die Oberseite würde sich mit einem Vorstoß über die 388 Euro bestätigen. Nur unter die 365 Euro sollte es nicht gehen. In diesem Fall müsste mit einer Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung 340 Euro gerechnet werden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von RBC stuften die Allianz-Aktie auf „sector perform“ mit Kursziel 405 Euro ein. Die Analysten von Deutsche Bank Research bewerten die Aktie mit „hold“ und sehen ein Kursziel von 400 Euro.

