Dax vor den US-Arbeitsmarktdaten: Allianz – Das ist bitter! Aktie mit Rücksetzer zur Unzeit

11.02.2026, 14:17 Uhr

© Allianz 2026. Alle Rechte vorbehalten. / Allianz Hauptsitz in München
Der Dax hat sich vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für Januar im Bereich von 24.900 Punkten positioniert. Setzt der Bericht die notwendigen Impulse, den Dax über die 25.000er Marke zu schicken? In Kürze (nach Redaktionsschluss) wird man mehr wissen. Die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts stellt unter konjunkturellen Aspekten ohne Zweifel einen Höhepunkt dieser Handelswoche dar. Zurücklehnen sollte man sich auch danach jedoch nicht. Mit den US-Verbraucherpreisdaten wartet am Freitag ein nicht minder wichtiger Gradmesser.
Der Dax hat die große Chance, über die 25.000 Punkte zurückzukehren und den jüngsten Schwächeanfall vergessen zu machen. Das, was aus charttechnischer Sicht tunlichst nicht passieren sollte, ist eine Ausdehnung der Schwäche bzw. des Rücksetzers in Richtung 24.000 Punkte.

Die Allianz-Aktie hatte zuletzt die große Chance, einen Befreiungsschlag zu landen, verpasste diesen jedoch. Der Rücksetzer kommt zur Unzeit. 

Unsere letzte Kommentierung zur Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) vom 05. Februar überschrieben wir an dieser Stelle mit „Aktie macht sich für den Showdown bereit“. Die Aktie des Versicherungskonzerns überwand damals den markanten Widerstand von 380 Euro. Damit öffnete sich die Tür in Richtung 392 Euro / 400 Euro. Ein Ausbruch über diesen Kursbereich hätte ein starkes Kaufsignal ausgelöst. Doch daraus wurde nichts.

Allianz Aktienchart

Zunächst sah es so aus, dass die Allianz-Aktie in der Lage wäre, das Momentum zu nutzen. Sie näherte sich der Marke von 392 Euro, musste aber im Bereich von 388 Euro klein beigeben und drehte nach unten ab. Die Allianz-Aktie rauschte hierbei unter die 380 Euro. Damit wurde das vorliegende Kaufsignal neutralisiert. Die aktuelle Situation ist durchaus prekär. Sollte sich das Abwärtsmomentum verstärken und die Aktie die zentrale Unterstützungszone von 360 Euro erreichen, ist allergrößte Vorsicht geboten. Im Bereich von 360 Euro verlaufen Aufwärtstrend, Horizontalunterstützung und 200-Tage-Line. Ein Verlust dieses Unterstützungsbereiches könnte weitere Abgaben in Richtung 332 Euro provozieren. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg bestätigten kürzlich ihr Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel für die Allianz sehen sie nach wie vor bei 459 Euro. Zurückhaltender ist man hingegen bei JPMorgan. Das Kursziel der US-Amerikaner lautet 380 Euro, das Votum „neutral“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
