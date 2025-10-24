Dax vor einem spannenden Wochenfinale

Commerzbank – Die Luft ist raus. Neue Impulse müssen her 24.10.2025, 07:58 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax vor einem spannenden Wochenfinale: Commerzbank – Die Luft ist raus. Neue Impulse müssen her
© Mit freundlicher Genehmigung der Commerzbank / Zentrale Frankfurt
Gelingt dem Dax ein spektakuläres Wochenfinale oder gerät der Dax doch noch in die Bredouille?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 24.289,36 PKT +0,34 % Ariva Indikation
Commerzbank 29,92 EUR +0,34 % Lang & Schwarz

Die nächsten Handelsstunden werden es zeigen müssen. Ein Wochenschluss oberhalb von 24.000 Punkten bleibt weiterhin das erklärte Ziel für den Index. Alles andere wäre aus bullischer Sicht eine Enttäuschung und gleichzeitig ein Warnzeichen für die kommenden Handelstage. Und die werden es in sich haben. Zahlreiche Quartalsberichte und nicht zuletzt die Leitzinsentscheidung der Fed am kommenden Mittwoch könnten das Handelsgeschehen maßgeblich beeinflussen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage fällt es dem Dax unverändert schwer, Aufwärtsmomentum zu kreieren. Die bisherigen Rekordhochs bleiben vorerst unerreichbar. Der Fokus richtet sich stattdessen auf die Unterseite, denn hier bröckelt es unablässig. Ein Wochenschluss unterhalb von 24.000 Punkten könnte der Korrektur weitere Nahrung geben. 

In Sachen Korrektur kennt sich die Commerzbank-Aktie mittlerweile „bestens“ aus. Seit dem im August ausgebildeten Doppeltop steht die Aktie unter Druck. Die mehrmonatige Rallye, die der Aktie bekanntlich immense Kursgewinne bescherte, hat einen harten Bruch erfahren.    
Commerzbank – Die Luft ist raus. Neue Impulse müssen her

Man kann es drehen und wenden, wie man möchte: Bei der Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK) ist derzeit die Luft raus. Neue Impulse müssen her, um die Rallye wieder anzukurbeln. Diese sind aktuell nicht auszumachen. Vielmehr droht auf der Unterseite Ungemach. 

Commerzbank in der kostenlosen Börsennews-Aktienanalyse

Das im August im Bereich von 38 Euro ausgebildete Doppeltop thront über dem Kursverlauf der Aktie und entfaltet seinen „Charme“. Aktuell steht die eminent wichtige  Unterstützungszone 31,1 Euro / 30 Euro massiv unter Druck. Ein Bruch dieser Unterstützung würde der Aktie ein frisches Verkaufssignal bescheren. Zudem könnten weitere Abgaben provoziert werden. Die Lage ist durchaus heikel. Selbst ein Anlaufen der 25 Euro kann im Falle des Falles nicht ausgeschlossen werden. Eine Bewegung über die 33,6 Euro / 33,8 Euro hinweg wäre bereits ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Stabilisierung der Lage.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten unlängst ihr Votum „neutral“ für die Commerzbank-Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 33 Euro. Die Analysten von Warburg Research bestätigten ihr Votum „hold“. Das Kursziel für die Aktie hoben sie von 29,4 Euro auf 30,4 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MK71QX
Ask: 13,31
Hebel: 19
mit starkem Hebel
MJ54WQ
Ask: 57,39
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MK71QX MJ54WQ. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
3 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
4 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
5 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
KI-Schock: Super Micro-Aktie stürzt ab: Umsatzausblick enttäuscht …

Gestern 18:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Marge vor Spiel: Microsoft zwingt Xbox zur Mega-Marge: Projekte …

Gestern 17:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Hype oder Fundament? Intel-Aktie vor Zahlen-Showdown

Gestern 17:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kommt der Dax doch noch ins Rutschen? SAP kommt nach Zahlen nicht …

Gestern 14:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

IBM nach robusten Zahlen: Aktie im Sinkflug. Die nächsten Kursziele…

Gestern 12:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus formt Allianzen im All: Europas Antwort auf SpaceX

Gestern 11:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Texas Instruments nach Zahlen: Aktie unter Druck. April-Tief rückt …

Gestern 11:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Texas Instruments: Dividende glänzt, Prognose trübt

Gestern 11:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer