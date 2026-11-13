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DAX vor neuer Rekordjagd?

Infineon mit neuen Kurszielen 13.11.2026, 11:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX vor neuer Rekordjagd? Infineon mit neuen Kurszielen
AI MODIFIED
© KI-generiertes Symbolbild
Der DAX startet mit frischem Mut in den Freitagshandel. Das Ziel ist klar definiert: Die Marke von 27.000 Punkten muss erreicht und im besten Fall übersprungen werden. An dieser konnte er gestern bereits schnuppern. Nun soll sie endgültig geknackt werden. Ein Wochenschluss oberhalb von 27.000 Punkten wäre ein erster Schritt in diese Richtung. Doch so einfach ist das Ganze nicht.
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Infineon Technologies 50,39 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
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DAX startet robust in den Freitag

Der DAX verteidigt im frühen Freitagshandel den Kursbereich von 26.700 Punkten und bewegt sich damit in unmittelbarer Nähe zur eminent wichtigen Marke von 27.000 Punkten. Aus bullischer Sicht wäre es das Idealszenario, wenn es dem DAX gelingen würde, die Handelswoche oberhalb von 27.000 Punkten abzuschließen und so ein starkes Signal im Hinblick auf eine Jahresendrallye auszulösen. Doch bekanntlich ist die Börse kein Wunschkonzert und es sind noch einige Belastungsfaktoren vorhanden.

Renditen der US-Staatsanleihen legen zu

Nach einer kurzen Verschnaufpause steigen die Renditen der US-Staatsanleihen wieder. So übersprangen die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen die Marke von 5 Prozent und lösten sich im Anschluss eindrucksvoll vom Ausbruchsniveau. Eine Ausdehnung der Bewegung auf 5,3 Prozent ist nicht ausgeschlossen. In diesem Bereich liegen die vorherigen Verlaufshochs aus dem Oktober dieses Jahres.

Ölpreise steigen weiter leicht an 

Die Situation am Ölmarkt spitzt sich langsam wieder zu. Brent-Öl erholte sich in den letzten Tagen und nimmt mit einem Niveau von 96 US-Dollar bereits wieder die Marke von 100 US-Dollar ins Visier. 

Quartalsberichtssaison stützt – Fokus auf die US-Erzeugerpreis

Quartalsberichte deutsche Unternehmen wussten mehrheitlich zu gefallen und entwickelten sich somit zu einer großen Stütze für den DAX. Doch reichen die Quartalsberichte aus, um den DAX über die 27.000er Marke zu hieven? In den USA werden heute noch die wichtigen US-Erzeugerpreise erwartet. Diese könnten die Inflationssorgen weiter anheizen und so den Index weiter belasten.

Infineon Technologies Aktienchart

Infineon mit neuen Kurszielen

In unserem Kommentar vom 10. November thematisierten wir an dieser Stelle die aktuellen Infineon-Ergebnisse. Die Ergebnisse wussten durchaus zu gefallen. Die Aktie legte daraufhin zu und übersprang dabei die wichtige Marke von 50 Euro. Um die Erholung weiter voranzutreiben, muss es nun über die 55 Euro und 61 Euro gehen. Rücksetzer unter die 50 Euro und vor allem unter die 45 Euro sollten indes ausbleiben.

Analysten passen Kursziele an

Die Analysten von Deutsche Bank Research senkten ihr Kursziel für Infineon von 85 Euro auf 75 Euro. Das Votum lautet unverändert „buy“. Die Analysten von Bernstein Research senkten ihr Kursziel von 102 Euro auf 82 Euro. Das Votum lautet indes unverändert „outperform“.
(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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