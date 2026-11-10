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Infineon mit Rekord-Zahlen

Aktienkurs hebt ab – die nächsten Kursziele 10.11.2026, 12:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Infineon mit Rekord-Zahlen: Aktienkurs hebt ab – die nächsten Kursziele
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© Ivan Chumak auf Pexels (Symbolbild)
Die Quartalsberichtssaison läuft aus Sicht der DAX-Werte auf Hochtouren, veröffentlichen doch zahlreiche DAX-Konzerne in diesen Tagen ihre aktuellen Quartalsergebnisse. Der deutsche Halbleiterkonzern Infineon sorgte am heutigen Dienstag (10. November) mit seinen vielbeachteten Finanzergebnissen für das 4. Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 30. September 2026) des Fiskaljahres 2026 für eine positive Überraschung.
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Infineon mit Rekord-Zahlen

Infineon beendete das Fiskaljahr 2026 mit einem Rekordquartal. Wir schauen uns die Ergebnisse jedoch auf Jahresbasis an. 

Infineon gab den Umsatz im Fiskaljahr 2026 mit 16,353 Mrd. Euro an. Das ist ein Plus von starken 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Infineon vermeldete zudem ein Segmentergebnis in Höhe von 3,223 Mrd. Euro. Das ist im Vergleich zum Fiskaljahr 2025 ein sattes Plus von 26 Prozent. Im Vorjahr wurde ein Segmentergebnis in Höhe von „nur“ 2,560 Mrd. Euro erzielt. Entsprechend legte die Segmentergebnis-Marge kräftig zu. Diese lag im aktuellen Berichtszeitraum bei 19,7 Prozent, nach 17,5 Prozent im Vorjahr. Infineon wies das Ergebnis nach Steuern (bereinigt) mit 2,269 Mrd. Euro aus, nach 1,819 Mrd. Euro im Fiskaljahr 2025. Das Zahlenwerk wurde von einem starken bereinigten Free Cash Flow abgerundet. Infineon veröffentlichte diesen mit 1,925 Mrd. Euro, nach 1,803 Mrd. Euro im Vorjahr.

Im Rahmen der Zahlenveröffentlichung gab die Unternehmensführung bekannt, für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von 0,38 Euro vorzuschlagen. Das wäre ein Plus von 0,03 Euro im Vergleich zur Vorjahresdividende. Gleichzeitig stellte Infineon für das Fiskaljahr 2027 einen Umsatz von etwa 20 Mrd. Euro in Aussicht – basierend auf einem Euro-Wechselkurs von 1,15 US-Dollar.  

Infineon Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Das sagen die Analysten

Die Analysten von JPMorgan bestätigten nach der Zahlenveröffentlichung ihr Votum „overweight“ für die Infineon-Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 96 Euro. Die Analysten von Jefferies schlagen in die gleiche Kerbe. Ihr Votum lautet „buy“ und das Kursziel 96 Euro. 

Fazit 

An der Börse kamen die Zahlen und der Ausblick gut an. Die Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) setzte ihre Erholung fort. Der Ausbruch über die 50 Euro hat der Infineon-Aktie nunmehr ein frisches Kaufsignal beschert. Kurzfristig könnte es jetzt auf 55 Euro oder gar 61 Euro gehen. Der Kursbereich 45 / 44 Euro hat zentrale Bedeutung als Unterstützung und sollte tunlichst nicht mehr unterschritten werden. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

 (DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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