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Deutsche Baustelle

Vodafone schreibt Milliardenverlust 10.11.2026, 12:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutsche Baustelle: Vodafone schreibt Milliardenverlust
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© BörsenNEWS.de
Vodafone schreibt für sechs Monate bis Ende September 3,6 Milliarden Euro Verlust. Hauptgrund sind Belastungen von 4,85 Milliarden Euro für den Neustart hierzulande, wo bis 2029 rund 2.300 Jobs wegfallen sollen. Zugleich hebt Konzernchefin Della Valle dank Vodacom und Safaricom ihre Ziele für das laufende Geschäftsjahr an. Anleger überzeugt das nicht: Vodafone-Papiere geben nach.
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Der Umbau im Deutschlandgeschäft reißt ein tiefes Loch in die Halbjahresbilanz des britischen Mobilfunkriesen. Vodafone weist für die sechs Monate bis Ende September einen Verlust von 3,6 Milliarden Euro aus, nachdem ein Jahr zuvor noch 1,1 Milliarden Euro Gewinn zu Buche gestanden hatten. Die angehobene Prognose für das laufende Geschäft verpufft an der Börse: Nach einem Plus von knapp einem Prozent zum Handelsstart in London liegt die Aktie inzwischen rund 1,2 Prozent im Minus bei 1,39 Euro.

4,85 Milliarden Euro für den Neustart in Deutschland

Der Fehlbetrag geht auf Belastungen von 4,85 Milliarden Euro zurück, die der Konzern im Zusammenhang mit dem Umbau der deutschen Tochter verbucht. Erst am Montag hatte Vodafone Deutschland angekündigt, bis März 2029 rund 2.300 der derzeit etwa 12.000 Stellen zu streichen – fast jede fünfte. Strukturen sollen einfacher werden, zudem soll verstärkt Künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen. Vor zwei Jahren beschäftigte die Düsseldorfer Gesellschaft noch rund 15.000 Menschen.

Die Gründe für den Stellenabbau zeigen sich in den Zahlen: Der Umsatz der deutschen Sparte stieg im Halbjahr nur um 0,4 Prozent auf rund 5,5 Milliarden Euro, im zweiten Quartal schrumpfte er sogar. Das operative Ergebnis sank um 3,2 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Im Festnetz verlor Vodafone in beiden Quartalen jeweils rund 100.000 Breitbandkunden an die Glasfaser-Konkurrenz, nachdem schon der Wegfall des Nebenkostenprivilegs Mitte 2024 Millionen Kabelkunden gekostet hatte. Auf Aktionärsseite fällt die erste Reaktion auf den Milliardenverlust entsprechend ernüchtert aus – Hoffnung auf eine schnelle Wende lässt sich daraus kaum herauslesen.

Afrika hebt die Prognose an

Dass Konzernchefin Margherita Della Valle trotzdem optimistischer wird, liegt weit weg von Düsseldorf. Der bereinigte operative Gewinn (EbitdaAL) soll im Geschäftsjahr bis Ende März nun 13,2 bis 13,4 Milliarden Euro erreichen statt 13,0 bis 13,3 Milliarden Euro, der bereinigte Mittelzufluss 2,8 bis 3,0 Milliarden Euro. Getragen wird das vor allem von der Afrika-Tochter Vodacom, die eine Mehrheit am kenianischen Anbieter Safaricom übernommen hat und ihn nun vollständig einbezieht. Der Konzernumsatz kletterte so um 11,4 Prozent auf 21,9 Milliarden Euro, die Serviceerlöse wuchsen bereinigt um 5,8 Prozent – vor allem dank der Türkei und Afrika.

Aus Anlegersicht war dieser Zusammenhang schon vor der Konzernmeldung absehbar. Die am frühen Morgen veröffentlichten Halbjahreszahlen von Vodacom wurden als direkter Vorbote für das Konzernergebnis gelesen:

Die Halbjahreszahlen von Vodacom sind veröffentlicht, die natürlich unmittelbar diejenigen von Vodafone mitformen.

@Stitchie in VODAFONE

Bestätigt wird diese Lesart von den Banken: Bei JPMorgan wurde das bessere Abschneiden bei den Serviceerlösen den Schwellenländern zugeschrieben, auch die Prognoseerhöhung gehe auf Vodacom zurück. Bei Berenberg hieß es, die Serviceerlöse seien besser ausgefallen als gedacht. Beides sind externe Einschätzungen und keine redaktionelle Bewertung.

Lichtblick im Mobilfunk reicht nicht

Selbst in Deutschland gibt es kleine Fortschritte: Nach einem Minus von 85.000 Mobilfunk-Vertragskunden im ersten Quartal gewann Vodafone im zweiten Quartal 10.000 hinzu und kommt nun auf 28,7 Millionen. Der Umsatz in dem Bereich sank wegen niedrigerer Preise trotzdem. Die Serviceerlöse gingen im zweiten Quartal um 0,5 Prozent zurück – Analysten hatten allerdings ein noch schwächeres Ergebnis befürchtet. Della Valle räumte ein, Deutschland sei noch nicht dort, wo es sein müsse.

Der Vergleich mit der Konkurrenz fällt unbequem aus: Bei der Deutschen Telekom zogen die Geschäfte zuletzt an, die Aktie notiert rund 0,3 Prozent fester bei 26,25 Euro. O2, die deutsche Tochter von Telefónica, baut ebenfalls Personal ab und will noch in diesem Jahr 1.100 Stellen streichen. Gemessen am Londoner Kurs bleibt der Vodafone-Aktie trotz des Rücksetzers seit Jahresbeginn ein Plus von knapp 17 Prozent. Ob der Abbau in Deutschland die erhoffte Wende bringen könnte, dürfte sich erst in den kommenden Quartalen zeigen – der Ton auf Aktionärsseite bleibt bis dahin verhalten.

Bn-Redaktion/sb
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