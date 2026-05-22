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Dax vor turbulentem Wochenausklang

Bayer – Das wird jetzt für die Aktie entscheidend 22.05.2026, 12:18 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax vor turbulentem Wochenausklang: Bayer – Das wird jetzt für die Aktie entscheidend
© Bild: istockphoto.com/PhotoFra
Dem Dax steht einmal mehr ein turbulenter Wochenausklang bevor. Bislang gestaltete sich die Handelswoche positiv. Ein robuster Wochenausklang würde das zuletzt zu beobachtende Erholungsszenario bestätigen und den deutsche Leitindex  für die kommende Woche in eine exzellente Ausgangsposition bringen. Ein Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten wäre aus bullischer Sicht das Idealszenario. Ob dem Dax allerdings ein derartiger Kraftakt gelingen wird, bleibt abzuwarten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 24.789,34 PKT -0,18 % Ariva Indikation
Bayer 38,81 EUR -0,93 % Baader Bank

Auch in den letzten Handelstagen standen die hohen Ölpreise und die anziehenden Anleiherenditen im Fokus. Trotz dieser Belastungen konnte sich der Dax behaupten. Die Herausforderungen werden auch in den nächsten Handelstagen bestehen bleiben. Daran dürfte es keine Zweifel geben. Im weiteren Tagesverlauf trudeln noch einige wichtige Konjunkturdaten ein. Vor allem der Konsumklima-Index der Uni Michigan dürfte dabei beachtet werden.

Kurzum. Der Dax zog sich in dieser Handelswoche achtbar aus der Affäre. Ein robuster Wochenausklang würde die Lage weiter stabilisieren.

Unsere heutige Protagonistin – die Bayer-Aktie -  bewegt sich nach Rallye und anschließender Korrektur nunmehr seitwärts. Neue Impulse müssen her, um die Aufwärtsbewegung wieder anzukurbeln. Die kürzlich veröffentlichten Zahlen vermochten es nicht.

Bayer – Das wird jetzt für die Aktie entscheidend

Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) bildete in den letzten Wochen eine Handelsspanne aus. Damit geht der Versuch einher, nach der Korrektur einen tragfähigen Boden auszubilden. Als Begrenzungen der Range haben sich zuletzt die Kursbereiche um 41,5 Euro auf der Oberseite und 35 Euro auf der Unterseite herauskristallisiert. Die 200-Tage-Linie drückt von unten und sichert die untere Begrenzung der Range ab.

Aktienchart

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: Die Bayer-Aktie muss über die 41,5 Euro, um sich Aufwärtspotenzial zu erschließen. In diesem Fall bieten sich die Kursbereiche um 46,8 Euro und 50 Euro als Ziele an. Sollte es hingegen unter die 35 Euro gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden; zumal dieser Bereich nun von der 200-Tage-Linie verstärkt wird. Gleichzeitig müsste im Falle eines Rücksetzers mit Abgaben in Richtung 30 Euro gerechnet werden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der DZ Bank stuften die Bayer-Aktie zuletzt von „halten“ auf „kaufen“ hoch. Den fairen Wert der Aktie passten sie von 44 Euro auf 51 Euro an. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten hingegen ihr Votum „overweight“. Das Kursziel hoben die Briten von 48 Euro auf 50 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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