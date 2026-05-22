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Nach Zahlen und KI-Fantasie rückt Zoom wieder ins Rampenlicht

Zoom-Aktie springt an: Wird aus dem Pandemie-Gewinner jetzt eine KI-Story? 22.05.2026, 13:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nach Zahlen und KI-Fantasie rückt Zoom wieder ins Rampenlicht: Zoom-Aktie springt an: Wird aus dem Pandemie-Gewinner jetzt eine KI-Story?
© Foto von Pok Rie
Zoom überrascht die Wall Street mit einem deutlichen Gewinnplus und einer angehobenen Jahresprognose. Vor allem der wachsende Einsatz von KI-Funktionen sorgt plötzlich wieder für Fantasie rund um den einstigen Pandemie-Star.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Alphabet 334,45 EUR +0,07 % Lang & Schwarz
Microsoft 361,10 EUR -0,34 % Lang & Schwarz
NVIDIA 189,79 EUR +0,47 % Baader Bank
Zoom Video Communications Registered (A) 89,55 EUR -0,20 % Lang & Schwarz

Der Videokonferenz-Spezialist hat im abgelaufenen Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten Gewinn die Erwartungen der Analysten übertroffen. Gleichzeitig hob das Unternehmen seine Ziele für das Gesamtjahr an. Nachbörslich reagierte die Aktie mit einem kräftigen Kurssprung, ein Signal dafür, dass Anleger Zoom nach langer Schwächephase wieder genauer beobachten.

Im Fokus steht zunehmend der Ausbau der eigenen KI-Plattform. Besonders der „AI Companion“, der Meeting-Zusammenfassungen, automatische Aufgabenlisten und intelligente Assistenzfunktionen ermöglicht, entwickelt sich laut Unternehmensangaben dynamisch. Zoom versucht damit, sich vom klassischen Videokonferenzanbieter zu einer umfassenden Produktivitäts- und Kommunikationsplattform weiterzuentwickeln. Genau dieser strategische Umbau könnte nun den entscheidenden Unterschied machen.

KI-Offensive verändert die Wahrnehmung an der Börse

Lange galt Zoom als einer der großen Verlierer der Post-Pandemie-Ära. Mit dem Ende des Homeoffice-Booms verlangsamte sich das Wachstum deutlich, während Microsoft mit Teams und Google im Unternehmensmarkt massiv investierten.

Doch der KI-Trend verändert derzeit die Bewertung vieler Technologiewerte grundlegend. Unternehmen, denen es gelingt, künstliche Intelligenz direkt in alltägliche Arbeitsprozesse einzubinden, werden an der Börse wieder mit höheren Wachstumsfantasien versehen. Genau darauf setzt nun auch Zoom.

Die jüngsten Zahlen deuten darauf hin, dass Unternehmen bereit sind, für intelligente Automatisierungslösungen zusätzliche Budgets bereitzustellen. Besonders im Unternehmenskundengeschäft gewinnt Zoom damit offenbar wieder an Dynamik. Entscheidend wird jedoch sein, ob die neuen KI-Angebote langfristig zu höheren Umsätzen und stabileren Kundenbindungen führen.

Zwischen Aufholjagd und neuer Wachstumsstory

An den Märkten wächst damit die Frage, ob Zoom vor einer echten strategischen Neupositionierung steht. Während Nvidia bereits als einer der großen KI-Profiteure gilt, suchen Investoren zunehmend nach weiteren Tech-Unternehmen mit glaubwürdiger KI-Perspektive.

Noch bleibt offen, ob Zoom tatsächlich zu den großen Gewinnern dieser Entwicklung zählen wird. Der jüngste Kurssprung zeigt jedoch, wie schnell sich die Stimmung am Markt drehen kann, sobald operative Stärke und KI-Fantasie zusammenkommen. Genau darin könnte für Zoom nun die größte Chance liegen.

Bn-Redaktion/jh
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