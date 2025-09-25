Anzeige
Dax vor wichtigen US-Daten

Münchener Rück im Rückwärtsgang. Wie weit kann das gehen? 25.09.2025, 12:42 Uhr

Dax vor wichtigen US-Daten: Münchener Rück im Rückwärtsgang. Wie weit kann das gehen?
© Munich Re; Marcus Buck, München / Gebäude Süd 1
Dem Dax steht ein möglicherweise richtungsweisender Handelstag ins Haus.
In den USA werden zahlreiche Konjunkturdaten veröffentlicht (nach Redaktionsschluss). Neben aktuellen Daten zur Entwicklung des US-BIP im 2. Quartal stehen auch Daten zur Entwicklung der Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter im August sowie die wöchentlichen Daten zur Entwicklung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zur Veröffentlichung an. Kurzum. Für die Aktienindizes könnte es wichtige Impulse geben. Aus charttechnischer Sicht gilt in Bezug auf den Dax unverändert, dass er zwischen den Stühlen sitzt. Die 24.000 Punkte auf der Oberseite sowie die 23.000 Punkte auf der Unterseite limitieren den Index in der aktuellen Phase. 

Die Seitwärtsbewegung zieht sich bereits seit geraumer Zeit. Das befeuert Spekulationen, dass sich Bewegungsdynamik aufstaut. Ein Ausbruch scheint daher nur eine Frage der Zeit zu sein. Die Frage ist nur, in welche Richtung sich dieser Ausbruch vollziehen wird. 
Die Münchener Rück hat indes ihre Richtung bereits gefunden. Seit Wochen geht es für die Aktie des Rückversicherers bergab. Die Bewegung ist zwar überverkauft und Erholungen somit längst überfällig, aber noch will sich nichts tun. Das Unvermögen der Aktie, Aufwärtsmomentum zu kreieren, lässt für die nächsten Tage nicht viel Gutes erwarten.

Münchener Rück – Aktie im Rückwärtsgang. Wie weit kann das gehen?

Noch immer hat die Aktie der Münchener Rück (Munich Re) (WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker-Symbol: MUV2) am Verlust der eminent wichtigen Unterstützung von 550 Euro zu knabbern. Der Verlust der 200-Tage-Linie trübte das Chartbild der Aktie zusätzlich ein. 

Münchener Rück Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Wie weit kann das noch gehen? Die technische Schwäche der Münchener Rück-Aktie tritt immer deutlicher zu Tage. In Anbetracht dieser Schwäche muss auch in den nächsten Tagen von weiteren Abgaben ausgegangen werden. Ein potenzielles Bewegungsziel ist der psychologisch relevante Kursbereich von 500 Euro. Spätestens in diesem Bereich sollte die Korrektur ihr Ende finden, anderenfalls könnte es für die Aktie ungemütlich werden. Sollte es zum Rücksetzer unter die 500 Euro kommen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig. Um das Chartbild wieder zu stabilisieren, ist die Aufgabenstellung klar definiert: Die Münchener Rück muss über die 550 Euro zurückkehren. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg bestätigten kürzlich ihr Votum „hold“ und ihr Kursziel von 629 Euro. Die Analysten von JPMorgan sind etwas optimistischer. Ihr Votum lautet „overweight“ und ihr Kursziel 650 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
