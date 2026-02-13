Aktie vor Neubewertung?
Mit Hochdruck zum nächsten Gold-Player im Herzen von Québec
Anzeige
Dax vor wichtigen US-Inflationsdaten

Rheinmetall – Aktie nähert sich entscheidender Zone 13.02.2026, 10:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax vor wichtigen US-Inflationsdaten: Rheinmetall – Aktie nähert sich entscheidender Zone
© bn
Der Dax steuert einmal mehr auf ein spannendes Wochenfinale zu. Die Gewinnmitnahmen im gestrigen Donnerstagshandel haben den Index unter die Marke von 25.000 Punkten gedrückt und so den Wochenschluss erschwert.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.610,00 EUR +1,59 % Lang & Schwarz
DAX 24.812,49 PKT -0,37 % Ariva Indikation

Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, wenn sich der Dax im heutigen Freitagshandel über die 25.000 Punkte zurückkämpfen und die Handelswoche darüberliegend abschließen könnte. Ein Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten wäre im Hinblick auf die nächste Handelswoche ein wichtiger Fingerzeig. 

Allerdings gilt es noch, eine Klippe zu umschiffen. In den USA werden im weiteren Tagesverlauf die eminent wichtigen Daten zur Entwicklung der US-Verbraucherpreise im Januar veröffentlicht. Sollten die Inflationsdaten nicht so ausfallen wie erwartet, könnte es noch einmal ruppig werden an den Aktienmärkten. 

Ruppig ging es zuletzt auch bei der Rheinmetall-Aktie zu. Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle befand sich die Aktie auf dem Rückzug. Bedenken hinsichtlich der Wachstumsdynamik des Unternehmens brachen sich Bahn. Mittlerweile sind ein paar Tage ins Land gegangen, doch die Bedenken sind noch immer da.

Rheinmetall – Aktie nähert sich entscheidender Zone 

Aus charttechnischer Sicht wird es so langsam eng für die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM). Die Kursgewinne aus dem furiosen Jahresstart haben sich in Luft aufgelöst. Die außerordentlich wichtige Unterstützungszone 1.800 Euro / 1.680 Euro wurde durchbrochen. 

Rheinmetall Aktienchart

Der obere Chart zeigt es. Mitte Januar waren noch die 2.000 Euro in unmittelbarer Reichweite. Mittlerweile muss die Aktie des Düsseldorfer Rüstungskonzerns kleinere Brötchen backen; erst recht nach dem Rücksetzer unter die 1.680 Euro. Der Fokus richtet sich nunmehr auf den Unterstützungsbereich um 1.500 Euro. Sollte auch dieser unterschritten werden, könnte es zu weiteren Abgaben auf 1.350 Euro kommen. Dort liegt das markante Tief aus dem November des vergangenen Jahres. Sollte es auch darunter gehen, würde eine Neubewertung notwendig werden. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes der Aktie über die 1.680 Euro – idealerweise über die 1.800 Euro. 

Ambivalente Analystenstimmen

Analysten werden bezüglich der Rheinmetall-Aktie vorsichtiger. So bestätigten die Analysten von Warburg Research zwar ihr Votum „hold“, doch das Kursziel senkten sie von 1.770 Euro auf 1.700 Euro. Die Analysten der Schweizer UBS senkten ihr Kursziel für die Rheinmetall-Aktie von 2.500 Euro auf 2.200 Euro. Das Votum lautet hier unverändert „buy“. Bernstein Research geht den anderen Weg. Die US-Amerikaner hoben das Kursziel von 2.000 Euro auf 2.050 Euro an. Das Votum lautet nach wie vor „outperform“. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ7HDX
Ask: 0,89
Hebel: 18
mit starkem Hebel
UJ474M
Ask: 2,52
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ7HDX UJ474M. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Vance: Sturz der Führung in Teheran ist Sache des Volkes Hauptdiskussion
2 VW-Betriebsrat fordert Anerkennungsprämie für Mitarbeiter Hauptdiskussion
3 Merz trifft Trump-Gegner Newsom in München Hauptdiskussion
4 Verdi bestreikt Nahverkehr in München und Nürnberg Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Spannungsabfall löst größeren Stromausfall in Stuttgart aus Hauptdiskussion
6 ROUNDUP/ Eurozone: Inflationsrate fällt auf tiefsten Stand seit fast fünf Jahren Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Luxusmarkt unter Druck, China bremst Europas Kosmetikriesen: L’Or…

11:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mega-Fusion im Musk-Imperium sorgt für Spekulationen: Tesla-Aktie …

11:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Zwischen Aufbruch und Belastungsprobe: BVB-Aktie im Fokus: Dortmund …

Gestern 19:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BMW unter Druck: Aktie kämpft an mehreren Fronten

Gestern 17:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Porsche Entscheidung: Kampf um wichtige 40 Euro Marke

Gestern 17:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Elektroauto-Pionier am Scheideweg, diese Zahlen zählen jetzt

Gestern 16:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rekordlauf im DAX – Industriegigant hebt Ziele an: Siemens-Aktie …

Gestern 16:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Samsung Comeback: Aktie explodiert nach Chip-Durchbruch

Gestern 16:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer