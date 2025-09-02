Megatrend Uran:
Wird das jetzt die heißeste Uran-Story der kommenden Dekade?
Dax wankt bedenklich. Geht es jetzt ganz schnell?

BASF – Aktie in prekärer Lage. Nun gilt es! 02.09.2025, 13:08 Uhr

Dax wankt bedenklich. Geht es jetzt ganz schnell? BASF – Aktie in prekärer Lage. Nun gilt es!
© Bild von István Bogdan auf Pixabay
Wird der September seinem Ruf als schwacher Börsenmonat gerecht?
Nachdem der Dax in den letzten Tagen verzweifelt um die Marke von 24.000 Punkten rang, scheint sich nun ein Ende dieses Ringens abzuzeichnen. Der Dax wankt zur Stunde bedenklich und scheint den Kontakt zu den 24.000 Punkten zu verlieren. Damit trübt das Chartbild massiv ein. Eine rasche Ausdehnung der Bewegung in Richtung 23.000 Punkten ist nun nicht mehr auszuschließen.  

Im weiteren Tagesverlauf stehen in den USA noch eminent wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Sollte es hier zu Enttäuschungen kommen, könnten sich die Korrekturtendenzen noch einmal (deutlich) verstärken. Obacht ist in der aktuellen Situation im Dax in jedem Fall geboten. Dem Dax stehen richtungsweisende und wohl auch herausfordernde Handelstage ins Haus. 

Mit Herausforderungen kennt sich auch die BASF-Aktie aus. Seit geraumer Zeit sucht sie einen tragfähigen Boden. Bislang gelang es ihr nicht, eine untere Trendwende einzuleiten, die in einer kräftigen Erholung mündet. 

BASF – Aktie in prekärer Lage. Nun gilt es!

Das hätte nicht passieren dürfen. Die BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) setzte kürzlich zum Sprung über den markanten Widerstandsbereich von 48 Euro an. Zuvor gelang ihr mit der Rückeroberung der wichtigen Widerstandszone 46,0 Euro / 46,5 Euro ein wichtiger Teilerfolg. Bei einem erfolgreichen Ausbruch über die 48 Euro hätte es zu einer Ausdehnung der Bewegung auf 51 Euro oder gar 55 Euro kommen können. Doch es kam anders. Statt Kaufsignal heißt es nun Gewinnmitnahmen und Konsolidierung. 

BASF Aktie bei Börsennews in der Analyse

Aus charttechnischer Sicht bietet sich somit ein ambivalentes Bild. Der vergebliche Versuch, die 48 Euro zu überwinden, zeigt deutlich, dass das Kurspotenzial der Aktie vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage limitiert ist. Aktuell notiert die BASF-Aktie unterhalb von 46 Euro, was ebenfalls nicht unbedingt Kaufstimmung aufkommen lässt. Um nicht noch weiter in Bedrängnis zu geraten, sollten nun zumindest die 44 Euro erfolgreich verteidigt werden. 

Zusammengefasst

Über dem Dax ziehen dunkle Wolken auf. Sollte es zu einer nachhaltigen Marktschwäche kommen, könnte das auch für die BASF-Aktie problematisch werden. Insofern ist Obacht geboten. Das Chartbild trübt ein. Etwaige Rücksetzer sollten auf 44 Euro begrenzt bleiben. Um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen, bedarf es eines Ausbruchs über die 48 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
