Dax wankt ins Wochenende

Commerzbank – Läuft die Aktie bald wieder heiß? 06.09.2025, 09:13 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax wankt ins Wochenende: Commerzbank – Läuft die Aktie bald wieder heiß?
© Bild: stockphoto.com/Victor Golmer
Was war das für ein Wochenfinale! Der Dax beendete die erste Handelswoche im September mit Kursverlusten. Wenn man so will, wankte der Index ins Wochenende. Der September begann damit standesgemäß; könnte man salopp anmerken. Der September gehört bekanntlich nicht zu den stärksten Börsenmonaten des Jahres. Nicht selten fielen in der Vergangenheit Korrekturen in den September. Das schwache Wochenfinale ist maßgeblich im schwachen US-Arbeitsmarktbericht für August begründet. Die Zahl der neugeschaffenen Stellen blieb im August deutlich hinter den Erwartungen zurück. Das erhöht einerseits zwar die Chance auf eine Leitzinssenkung durch die Fed am 17. September, andererseits sendet der Arbeitsmarktbericht auch Warnsignale. Die Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Verfassung der USA wurden nach dem Arbeitsmarktbericht nicht unbedingt geringer. Der Dax beendete die Handelswoche deutlich unterhalb von 24.000 Punkten. Das wirft hinsichtlich der nächsten Handelstage Fragen auf. Eine Ausdehnung der Korrekturbewegung in Richtung 23.000 Punkte sollte vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage nicht überraschen. Die bisherigen Rekordhochs sind in weite Ferne gerückt. Die Zeichen stehen nun erst einmal auf Korrektur. Aber das sollte im September ja eigentlich nicht überraschen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 23.656,41 PKT -0,71 % Ariva Indikation
Commerzbank 37,80 USD +3,37 % Nasdaq OTC

Die Commerzbank steht unverändert im Fokus der italienischen UniCredit. Das Thema Übernahme beherrscht das Handelsgeschehen. Die Italiener würde sich gern die Commerzbank einverleiben. Daran hat sich nicht geändert. Die Commerzbank würde gern eigenständig bleiben. Und auch daran hat sich nichts geändert.

Commerzbank – Läuft die Aktie bald wieder heiß?

Die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK) setzte auch in den letzten Handelstagen ihre Konsolidierung fort. Die gute Nachricht lautet jedoch: Die wichtige Unterstützung von 31,1 Euro hielt dem Konsolidierungsdruck auch in den letzten Handelstagen stand.

Aktienchart mit Analyse

Aus charttechnischer Sicht wird das Handelsgeschehen jedoch unverändert vom Doppeltop dominiert, das die Aktie im Bereich von 38 Euro ausbildete. Um die Situation zu klären, bedarf es eines Vorstoßes der Commerzbank-Aktie über die 38 Euro. Einen Rücksetzer unter den Kursbereich von 31,1 Euro gilt es hingegen, unter allen Umständen zu verhindern. Sollte es dennoch hierzu kommen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Zusammengefasst

Das Übernahmethema bestimmt den Kursverlauf der Aktie maßgeblich mit. Über kurz oder lang ist wohl mit einer konkreten Offerte der Italiener zu rechnen. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung für die Commerzbank-Aktie indes klar definiert: Über die 38 Euro muss sie, unter die 31,1 Euro darf sie nicht. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VK77HF
Ask: 10,80
Hebel: 21
mit starkem Hebel
VG8DXE
Ask: 3,24
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VK77HF VG8DXE. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
2 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
4 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
5 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Tesla: Musk verzichtet auf Gehalt – Milliarden-Wette!

Gestern 17:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

PepsiCo unter Druck: Milliardenfonds will Wende erzwingen

Gestern 17:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

PayPal überrascht Kunden: Gratis KI-Browser im Abo-Deal

Gestern 16:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BMW und Qualcomm: Reicht das Bündnis für die Zukunft?

Gestern 13:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BioNTech: Chancen in Onkologie, Sorgen im Kurs

Gestern 12:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Thyssenkrupp: Jobabbau und neue Strategie

Gestern 12:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax bangt vor dem US-Arbeitsmarktbericht: E.ON – Das ist gar nicht…

Gestern 10:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Broadcom mit bärenstarken Zahlen: Aktie zündet Kursturbo

Gestern 9:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer