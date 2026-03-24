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Dax wankt und bangt

BASF – Aktie leitet Erholung ein. Die nächsten Kursziele 24.03.2026, 12:21 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax wankt und bangt: BASF – Aktie leitet Erholung ein. Die nächsten Kursziele
© BASF 2026 / Der Prillturm am Standort Ludwigshafen
Die Anspannung ist greifbar. Die Aktienmärkte sind hochgradig nervös. Der Dax macht da keine Ausnahme. Nachdem US-Präsident Trump mit einer Aufweichung seines Iran-Ultimatums für eine kurze Atempause gesorgt hat, rückt der Iran-Krieg im heutigen Dienstagshandel wieder stärker in den Fokus. Die Ölpreise erholen sich bereits wieder, nachdem sie im Zuge der gestrigen Trump-Meldung zunächst deutlich zurückkamen. Gewiss ist nur die Ungewissheit – so oder so ähnlich kann man wohl die aktuelle Lage an den Finanzmärkten zusammenfassen.
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Name Aktuell Diff. Börse
BASF 47,89 EUR +1,40 % TTMzero RT

Immerhin verzeichnete der Dax von konjunktureller Seite positive Impulse. So fiel der im frühen Dienstagshandel veröffentlichte deutsche Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe überraschend positiv aus. Dass der ebenfalls veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor die Erwartungen verfehlte, fiel da nicht allzu stark ins Gewicht.

Kurzum. Der Dax notiert zur Stunde oberhalb von 22.000 Punkten. Das ist vor dem Hintergrund der aktuellen Situation wohl die beste Nachricht. Die Abwärtsrisiken sind noch längst nicht gebannt. Darüber sollte auch die aktuelle Verschnaufpause nicht hinwegtäuschen. Die letzten Handelstage des 1. Quartals könnten ruppig werden. 

Auch die BASF-Aktie bekam zuletzt die Auswirkungen der Gemengelage zu spüren. Da Erdöl Ausgangspunkt zahlreicher chemischer Prozesse ist, hat der Chemiekonzern auch immer die Entwicklung der Ölpreise im Blick. Hohe Ölpreise erhöhen die Kosten der Chemiekonzerne und belasten entsprechend die Margen. 

BASF Aktienchart

BASF – Aktie leitet Erholung ein. Die nächsten Kursziele

Die BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) quittierte den gestrigen Rücksetzer der Ölpreise mit einem deutlichen Kursanstieg. Doch nun muss sich die Erholung manifestieren.

Die BASF-Aktie rutschte zuletzt noch einmal auf die eminent wichtige Unterstützung von 45 Euro ab, die zudem in dieser Phase von der 200-Tage-Linie verstärkt wurde. Der erfolgreiche Test war aus charttechnischer Sicht außerordentlich wichtig, konnte die Aktie doch so eine Ausdehnung der Korrektur auf den zentralen Unterstützungsbereich 42,5 Euro / 41,0 Euro verhindern. Um die Erholung zu forcieren, muss die BASF-Aktie nun über den Widerstand von 48,5 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research werden in Bezug auf BASF immer optimistischer. So passten sie zuletzt ihr Votum von „hold“ auf „buy“ an. Auch beim Kursziel für die Aktie besserten sie kräftig nach und hoben es von 45 Euro 55 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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