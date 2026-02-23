Brandheißes Rohstoff-Comeback
Lithium aus Finnland: Strategische Investmentchance im EU-Rohstoffboom
Anzeige
Dax – Was bringt die neue Handelswoche?

E.ON – Jetzt aber! Die 20 Euro sind in Reichweite 23.02.2026, 11:04 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Was bringt die neue Handelswoche? E.ON – Jetzt aber! Die 20 Euro sind in Reichweite
© E.ON SE 2026 / E.ON SE Corporate Headquarters, Essen
Die Ausgangslage für den Dax könnte nicht besser sein. Am Freitag legte der Index noch einmal den Turbo ein. Die Nachricht, dass der Oberste US-Gerichtshof Trumps Zölle, die er auf Grundlage des Notstandsgesetzes erlassen hatte, für ungültig erklärte, hob die Stimmung an den Aktienmärkten gewaltig. Doch Obacht – der US-Präsident hat bereits neue Zölle angekündigt. Ein erneutes Aufflammen bzw. eine Zuspitzung dieses Themas könnte die Aktienmärkte in Turbulenzen stürzen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 25.126,06 PKT -0,44 % Ariva Indikation
E.ON 18,60 EUR +0,47 % Lang & Schwarz

Unter konjunkturellen Aspekten hat es die neue Handelswoche in sich. Zahlreiche wichtige Konjunkturdaten werden veröffentlicht. Ein erstes Highlight gibt es am morgigen Dienstag (24. Februar), wenn in den USA die aktuellen Daten zum US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Conference Board) bekanntgegeben werden. Am Mittwoch wird es aus deutscher Sicht spannend. Dann stehen BIP-Daten und Daten zum GfK-Konsumklima zur Veröffentlichung an.

Doch nicht nur Konjunkturdaten werden mit großer Spannung und Anspannung erwartet. Die Quartalsberichtssaison steuert ihrem Höhepunkt entgegen am. Für den 25. Februar hat Tech-Gigant Nvidia die Veröffentlichung der frischen Quartalsergebnisse angekündigt. 
Kurzum. Der Dax hat die große Chance, nun seine Rekordhochs um 25.500 Punkte in Angriff zu nehmen. Allerdings sollten Störfeuer tunlichst ausbleiben – vor allem von politischer Seite; Stichworte Trump und Zölle.

E.ON – Jetzt aber! Die 20 Euro sind in Reichweite

Die E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN) zählt zu technisch stärksten Dax-Werten. Die Aktie schwimmt auf der „Versorger-Welle“. Der Sektor erlebt in den letzten Wochen und Monaten einen fulminanten Höhenflug – und das europaweit. Sicherheit und Substanz hat für viele Anleger und Investoren wieder oberste Priorität.

E.ON Aktienchart

Am 25. Februar kommt das exponierte Kursniveau der Aktie auf den Prüfstand, hat E.ON doch für diesen Tag die Veröffentlichung der Finanzergebnisse 2025 angekündigt. 

Aus charttechnischer Sicht macht die Aktie unverändert einen exzellenten Eindruck. Mit dem Ausbruch über die 18 Euro öffnete sich für die Aktie die Tür in Richtung 20 Euro. Bislang vermochte es die Versorgeraktie nicht, diesen Kursbereich ernsthaft ins Wanken zu bringen, doch was nicht ist, kann bekanntlich noch werden. Die Voraussetzungen sind da – intakte Aufwärtstrends und eine dynamisch anziehende 200-Tage-Linie stützen das bullische Chartbild. Aus charttechnischer Sicht sind die zentralen Unterstützungen bei 17 Euro und 16,5 Euro zu verorten. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GQ38ZJ
Ask: 12,66
Hebel: 21
mit starkem Hebel
GV8X2E
Ask: 44,76
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GQ38ZJ GV8X2E. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Merz in Peking: Wie abhängig ist Deutschland von China? Hauptdiskussion
2 Ungarn droht mit Blockade von riesigem Ukraine-Darlehen Hauptdiskussion
3 Kundin: Sparkasse verlangt nach Einbruch Zinsen für Kredit Hauptdiskussion
4 Hessens Staatskanzlei fordert ZDF-Stellungnahme zu KI-Fehler Hauptdiskussion
5 Netanjahu: Naher Osten steht vor entscheidender Wegkreuzung Hauptdiskussion
6 Aktien New York: Möglicher Krieg mit Iran belastet Börsen Hauptdiskussion
7 Verdi bestreikt Nahverkehr in München und Nürnberg Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Nordex vor den Zahlen: Gibt es einen kräftigen Schub für die Aktie…

11:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ende des digitalen Goldes? Quantencomputer bedrohen den Bitcoin

Gestern 13:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Amazon schlägt Alarm: Hacker knacken 600 Firewalls in Rekordzeit …

Gestern 12:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold und Silber auf dem Vormarsch: Newmont Corp. nach den Zahlen…

Gestern 8:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: DHL Group nimmt wieder …

Gestern 8:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Jobs gestrichen: EV-Branche vor der nächsten Bewährungsprobe?

Samstag 13:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aktien stürzen ab: Verluste in der Software-Branche

Samstag 13:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Preise für Gold und Silber steigen wieder: Nicht Barrick oder …

Samstag 9:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer