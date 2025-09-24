Doppelschlag in Colorado Bohrstart fix
Skull Creek macht die Fläche jetzt zum Gamechanger
Dax – Wie das Kaninchen vor der Schlange

24.09.2025, 13:58 Uhr

Dax – Wie das Kaninchen vor der Schlange: Allianz – Spitz auf Knopf
© www.allianz.com
Der Dax wirkt in diesen Tagen ein wenig, wie das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange.
Der Kursbereich von 24.000 Punkten übernimmt in diesem Fall die Rolle der Schlange. Der Dax vermeidet es in dieser Phase, belastbare Vorstöße in Richtung 24.000 Punkte zu lancieren. Die Umstände hindern ihn daran. Die US-Indizes haben zuletzt etwas Momentum eingebüßt und fungieren nicht mehr als Lokomotive. Aus eigener Kraft kommt der Index nicht in die Gänge. Die Stärke des Euro belastet genauso wie schwache Konjunkturdaten. Der heute veröffentlichte ifo-Geschäftsklimaindex fiel deutlich schlechter aus, als erwartet und erhofft. 

Aus charttechnischer Sicht bildete sich in den letzten Tagen und Wochen eine Schiebezone aus. Der Dax pendelte in den Begrenzungen 23.850 Punkte und 23.300 Punkte. Ein Verlassen dieser Range würde zumindest technische Impulse liefern. Bis dahin ist Geduld eine gefragte Tugend. 

Die Allianz-Aktie steckt bereits seit geraumer Zeit in einem veritablen Korrekturszenario. Das imposante Doppeltop thront noch immer drohend über dem Kursverlauf der Aktie. 

Allianz – Spitz auf Knopf

So langsam wird es eng für die Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV). Das Doppeltop hat noch immer Bestand. In den letzten Tagen verpasste es die Aktie, frische Akzente auf der Oberseite zu setzen. Stattdessen wirkt der Verlust der wichtigen Unterstützung von 360 Euro noch immer nach. Die zentrale Unterstützungszone rückt zunehmend in den Fokus. Der Druck nimmt zu.

Allianz Aktie

Der zentrale Unterstützungsbereich verläuft zwischen 340 Euro / 332 Euro. Gleichzeitig wird dieser von der 200-Tage-Linie und dem Aufwärtstrend (grün dargestellt) verstärkt. Sollte es zum Rücksetzer unter die 332 Euro kommen, ist Obacht geboten. In diesem Fall würde nicht nur der Verlust wichtiger Unterstützungs- und Trendlinien drohen. Sollte es hierzu kommen, würde sich auch die Doppeltopformation regelkonform vollenden.  Das könnte weitere Dynamik in die Abwärtsbewegung bringen, sodass auch ein Test der 300 Euro nicht ausgeschlossen ist. 

Zusammengefasst

Die Allianz-Aktie orientiert sich in Richtung 340 Euro / 332 Euro. Im besten Fall verläuft der Test der erfolgreich und die Aktie dreht nach oben ab. Um ein Erholungsszenario zu manifestieren, muss es über die 360 Euro gehen. Ein Rücksetzer unter die 332 Euro würde die Aktie hingegen in die Bredouille bringen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg bestätigten kürzlich ihr Votum „buy“ für die Allianz und das Kursziel von 431 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
