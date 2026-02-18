Anzeige
Dax wieder zurück im Spiel

18.02.2026, 10:55 Uhr

Dax wieder zurück im Spiel: RWE – Aktie nimmt wieder Schwung auf.
© Sabine Klobusek, RWE AG / RWE Campus Essen
Der Dax nimmt wieder die Marke von 25.000 Punkten in Angriff. Die Schwächephase scheint überstanden. Für den Index muss es nun darum gehen, sich oberhalb von 25.000 Punkten zu etablieren.
Von fundamentaler Seite gab es gestern keinen nennenswerten Rückenwind. Die am Dienstag (17. Februar) veröffentlichten deutschen Verbraucherpreise fielen im Rahmen der Erwartungen liegend aus. Eine herbe Enttäuschung waren die ebenfalls gestern veröffentlichten ZEW-Daten. Mit Unterstützung der nach oben strebenden US-Indizes ging es aber auch für den Dax wieder nach oben und an die Marke von 25.000 Punkten heran. 
Im Laufe des heutigen Mittwochs wird es unter fundamentalen Aspekten noch einmal spannend, steht doch unter anderem die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung des FOMC der US-Notenbank vom 27. Januar / 28. Januar an. Das Protokoll könnte durchaus noch einmal die Karten neu mischen. Weitere US-Daten zu Industrieproduktion und zu den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter werden ebenfalls erwartet. 

RWE - Aktie nimmt wieder Schwung auf. Die nächsten Kursziele

Die RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) musste zuletzt dem hohen Tempo ihrer Rallye Tribut zollen und scheiterte an der Marke von 55 Euro. Es folgte ein knackiger Rücksetzer, der im Kursbereich von 50 Euro aber Halt fand. Die so wichtigen Unterstützungen bei 46,9 Euro und 45,0 Euro blieben somit unberührt. Auch der dominierende Aufwärtstrend (grün dargestellt) geriet nicht wirklich in Gefahr – die Voraussetzung für die kurzfristige Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung ist somit gegeben. Und genau danach sieht es auch – RWE drehte nach oben ab.

RWE Aktienchart

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert – die BASF-Aktie muss über die 55 Euro, um das potenzielle Doppeltop aufzubrechen und sich den Weg in Richtung 60 Euro zu ebnen. Ein Selbstläufer wird das aber wohl angesichts der Relevanz der 55er Marke nicht. Auf der Unterseite sollte es tunlichst nicht mehr unter die 50 Euro gehen.
RWE wird am 12. März die finalen Finanzergebnisse des Jahre 2025 präsentieren. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research bestätigten unlängst ihr Votum „neutral“ für die BASF-Aktie. Das Kursziel hoben sie indes von 50 Euro auf 55 Euro an. Die Analysten von Jefferies bestätigten ihr Votum „buy“ und das Kursziel von 61 Euro.
(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
