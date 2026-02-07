Anzeige
Dax – Wochenschluss macht Hoffnung auf mehr

Bayer – Comeback nimmt Form an. So könnte es weitergehen 07.02.2026, 08:30 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Wochenschluss macht Hoffnung auf mehr: Bayer – Comeback nimmt Form an. So könnte es weitergehen
© Bild: istockphoto.com/taranchic
Der Dax beendete die Handelswoche komfortabel oberhalb von 24.700 Punkten liegend. Unter der Woche sah es nicht unbedingt nach einem derart robusten Wochenfinale aus. Immer wieder wurde der Index mit belastenden Nachrichten konfrontiert. Zum robusten Wochenfinale trug jedoch nicht zuletzt die starke Performance der US-Indizes am Freitag bei. Die mit Spannung erwarteten Daten zum US-Konsumklima (ermittelt durch Uni Michigan) fielen besser aus als erwartet. Die US-Indizes reagierten entsprechend auf den relevanten Gradmesser.
DAX 24.774,63 PKT +1,27 % Ariva Indikation
Bayer 45,67 EUR +0,01 % Lang & Schwarz

Der Dax hat sich mit dem Wochenschluss oberhalb von 24.700 Punkten wieder an die eminent wichtige Marke von 25.000 Punkten herangearbeitet. Aus charttechnischer Sicht muss der Index diese Hürde meistern, um für frisches Aufwärtsmomentum zu sorgen.

Unsere heutige Protagonistin – die Bayer-Aktie – gehört bislang zu den positiven Überraschungen des Börsenjahres 2026. Die Aktie entwickelt nicht zuletzt aufgrund eines positiven Newsflows Aufwärtsdynamik. 

Bayer – Comeback nimmt Form an. So könnte es weitergehen

Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) macht weiter Druck auf der Oberseite. Zuletzt setzte die Aktie noch einmal das bisherige 52-Wochen-Hoch im Bereich von 46,8 Euro unter Druck, konnte aber noch keinen Ausbruch erzwingen. Die Tür in Richtung 50 Euro blieb (vorerst) zu.

Chartanalyse

Veröffentlichte Studienergebnisse zum Blutgerinnungshemmer Asundexian sorgten am Markt für positive Stimmung. Mit Asundexian könnte Bayer einen potenziellen Blockbuster-Kandidaten in der Pipeline haben. Die Aktie reagierte zumindest positiv auf die Daten und setzte erneut den Widerstandsbereich um 46,8 Euro unter Druck. Obgleich der Aktie der Ausbruch verwehrt blieb, befindet sie sich nach wie vor in einer vielversprechenden Konstellation.

Der Aufwärtstrend ist intakt. Um das aktuelle Momentum nicht zu gefährden, sollte es im besten Fall nicht mehr unter die 41,8 Euro gehen. Unterhalb dieser Marke warten bereits die 40 Euro als potenzielle Unterstützung. Darunter sollte sie tunlichst nicht setzen, anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig. Mit Blick auf die Oberseite gilt – ein Ausbruch über die 46,8 Euro würde die 50 Euro ins Spiel bringen.    

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für die Bayer-Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 54,5 Euro. Die Analysten von JPMorgan bestätigten ihr „overweight“ für Bayer. Das Kursziel setzen sie mit 50 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
