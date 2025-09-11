Anzeige
Dax zittert vor Inflationsdaten

Volkswagen Vz. – Kommt es zur Kursexplosion? 11.09.2025, 11:31 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax zittert vor Inflationsdaten: Volkswagen Vz. – Kommt es zur Kursexplosion?
© Foto von Cesar Salazar auf Unsplash
Am heutigen Donnerstag könnte es für die Aktienmärkte zu einer wichtigen Weichenstellung kommen, werden doch im weiteren Tagesverlauf (nach Redaktionsschluss) die US-Verbraucherpreisdaten für August veröffentlicht.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Volkswagen (VW) Vz 100,40 EUR -0,74 % Tradegate
DAX 23.689,24 PKT +0,35 % Ariva Indikation

Nach den am gestrigen Mittwoch veröffentlichten US-Erzeugerpreisen sind die heutigen Inflationsdaten im Hinblick auf die Leitzinsentscheidung der Fed ein weiterer wichtiger Gradmesser. 

Im Vorfeld der US-Verbraucherpreise bleibt der Dax in Deckung. Weder „Bullen“ noch „Bären“ wagen sich vor; zu wichtig sind die Daten und zu groß ist das Risiko, falsch zu liegen. Aus charttechnischer Sicht ist die Lage unverändert. Der Dax notiert zwar noch immer oberhalb von 23.000 Punkten, schafft es aber nicht, Aufwärtsmomentum zu kreieren, um auf 24.000 Punkte vorzustoßen.

Die Volkswagen Vz. befinden sich in einer spannenden und womöglich auch explosiven Konstellation. Es hat sich eine Art Pattsituation eingestellt, die nach einer Auflösung verlangt.

Volkswagen Vz. – Kommt es zur Kursexplosion?

Die Volkswagen Vorzüge (WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3) brachen zuletzt über die Oberseite eine symmetrischen Dreiecksformation (rot) aus. Das daraus resultierende Kaufsignal will sich aber noch nicht entsprechend entwickeln, wie ein Blick auf den unteren Chart verdeutlicht. 

Volkswagen Aktie

Um dem Ausbruch Nachdruck und Relevanz zu verleihen, müssen die Volkswagen Vz. über den Widerstand von 103 Euro. Erste durchaus vielversprechend angelaufene Versuche scheiterten jedoch. Das wirft Fragen auf. Noch immer ist die Aktie zwischen den psychologisch relevanten 100 Euro und dem Widerstand von 103 Euro eingeklemmt. Ein nachhaltiger Ausbruch könnte eine richtungsweisende Weichenstellung vollziehen. Die Frage ist nur, in welche Richtung sich der Ausbruch abspielt. Dass die 200-Tage-Linie deutlich anzieht, könnte jedoch ein Indiz dafür sein, dass das bullische Szenario im Vorteil ist.

Kurzum. Es braucht starke Signale, um die Situation zu klären. Ein Ausbruch über die 103 Euro würde die Zone 110 Euro / 115 Euro ins Spiel bringen. Sollte es hingegen unter die 100 Euro gehen, würde mit dem Kursbereich um 96 Euro bereits die nächste wichtige Unterstützung warten. Sollten die Volkswagen Vz. auch unter die 96 Euro laufen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten ihr Votum „buy“ für die Volkswagen Vz. Das Kursziel für die Aktie sehen sie unverändert bei 125 Euro. Die Analysten von JPMorgan sind etwas zurückhaltender in der Bewertung der Perspektiven und stufen die Aktie mit „neutral“ ein. Das Kursziel sehen sie bei 110 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
