Dell mit bärenstarken Zahlen: Aktie geht durch die Decke. Was ist jetzt noch drin?

Dell mit bärenstarken Zahlen

© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Die Zahlen von Dell sind da. Und sie gehörten zu den positiven Überraschungen dieser Quartalsberichtssaison. Bereits die im November veröffentlichten Zahlen zum 3. Quartal wussten zu überzeugen. Mit den aktuellen Zahlen zum 4. Quartal setzte der Tech-Konzern die Serie fort. Der Markt honorierte das exzellente Zahlenwerk. Die Aktie legte kräftig zu. Was ist jetzt noch drin für die Aktie des Tech-Urgesteins?
Dell mit bärenstarken Q4-Zahlen

Dell berichtete über das 4. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 30. Januar 2026) des Geschäftsjahres 2026. Der Tech-Konzern gab den Umsatz mit 33,379 Mrd. US-Dollar an, nach 23,931 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 31. Januar 2025) des Geschäftsjahres 2025. Der Umsatzanstieg in Höhe von satten 39 Prozent wurde fast schon euphorisch von der Börse aufgenommen. Zum Vergleich. Von Q3 / 2025 auf Q3 / 2026 belief sich das Umsatzplus auf „nur“ 11 Prozent.

Dell veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 2,259 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 3,37 US-Dollar). Im entsprechenden Vorjahreszeitraum lag der Gewinn bei 1,532 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 2,15 US-Dollar). Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) vermeldete der Tech-Konzern einen Gewinn in Höhe von 2,607 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 3,89 US-Dollar). Im 4. Quartal 2025 lag der um Sondereffekte bereinigte Gewinn bei 1,911 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 2,68 US-Dollar).

Der bereinigte free cash flow wusste ebenfalls zu überzeugen und explodierte förmlich um 973 Prozent auf nunmehr 5,088 Mrd. US-Dollar.

Chartananlyse

Exzellenter Ausblick auf 2027

Für das laufende Geschäftsjahr 2027 erwartet Dell einen Umsatz zwischen 138 Mrd. US-Dollar und 142 Mrd. US-Dollar (Vorjahr 113,5 Mrd. US-Dollar). Das eminent wichtige Geschäft mit KI-Servern soll mit 50 Mrd. US-Dollar (+103 Prozent) zum Gesamtjahresumsatz beitragen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn (non-GAAP) wird mit einem EPS in Höhe von 12,90 US-Dollar (Mittelwert) erwartet. Zum Vergleich: 10,30 US-Dollar waren es im Geschäftsjahr 2026.

Dell-Aktie lässt es krachen – Mega-Kurfeuerwerk!

Als Reaktion auf die Zahlen schoss die Dell-Aktie (WKN: A2N6WP | ISIN: US24703L2025 | Ticker-Symbol: 12DA) spektakulär nach oben. Sie pulverisierte wichtige Widerstände und installierte damit starke Kaufsignale. Vor allem der Ausbruch über die Widerstandszone 140 US-Dollar / 143 US-Dollar kann als Befreiungsschlag gewertet werden. Mit dem Ausbruch öffnete sich die Tür in Richtung 165 US-Dollar / 170 US-Dollar. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
