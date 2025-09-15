Der Dax und das Pfeifen im Walde: Deutsche Bank – Aktie mit neuer Kursfantasie

Fettleibigkeit auf Rekordhoch:
Die nächste Milliardenwelle für Abnehm-Medikamente rollt an
15.09.2025, 14:03 Uhr

© Foto von AnimGraph Lab auf Pexels
Nun beginnt sie also; die vermeintlich wichtigste Börsenwoche des Jahres. Alle Augen sind dabei auf den Mittwoch und auf die Fed gerichtet.
Die US-Notenbank hat es in der Hand, den Börsenmonat September zu vergolden. Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte ist eingepreist. Doch die Marktakteure erhoffen sich im weiteren Verlauf des Jahres natürlich mehr. Und so wird nicht nur der Entscheidung selbst große Aufmerksamkeit zuteil, auch die Projektionen der Fed hinsichtlich Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsen werden genauestens unter die Lupe genommen und auf die sprichwörtliche Goldwaage gelegt. Die Erwartungshaltung an die Fed ist immens. Vor allem die US-Indizes lehnen sich derzeit weit aus dem Fenster. 

Der Dax konsolidiert unverändert. Der Weg über die 24.000er Marke scheint verbaut zu sein. Auf der Unterseite passiert jedoch auch nicht viel. Der Index notiert komfortabel oberhalb von 23.000 Punkten. 

Die Aktie der Deutschen Bank wittert indes nach ihrer Konsolidierung wieder Morgenluft. Sie steht unmittelbar vor einem wichtigen Widerstand. Ein frisches Kaufsignal könnte für neue Kursfantasie sorgen. 

Deutsche Bank – Aktie mit neuer Kursfantasie

Die Deutsche Bank-Aktie (WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK) konsolidierte zuletzt im Bereich von 30 Euro. Die Aktie konnte einen nachhaltigen Bruch dieser wichtigen Unterstützung abwenden, obgleich es ein ums andere Mal Spitz auf Knopf stand. 

Deutsche Bank Aktienchart

Die erfolgreiche Verteidigung der Marke von 30 Euro ging mit einer erfolgreichen Verteidigung des bis dato gültigen Aufwärtstrends einher. Diese Testphase könnte nun den Boden für eine weitere Rallyephase bereitet haben. Die Deutsche Bank-Aktie drehte zuletzt nach oben ab und nimmt nun wieder ihr markantes 52-Wochen-Hoch im Bereich von 32,1 Euro ins Visier. Die Aufgabenstellung ist aus charttechnischer Sicht klar definiert. Die Deutsche Bank muss über die 32,1 Euro, um eine neue Kursrallye anzustoßen. Hingegen darf es unter die 30 Euro nicht gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig. Gleichzeitig würde sich der Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 28 Euro eröffnen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der kanadischen RBC bestätigten unlängst ihr Votum „outperform“ für die Aktie der Deutschen Bank. Das Kursziel sehen sie bei 34 Euro. Die Analysten von JPMorgan hoben das Kursziel für die Aktie von 30 Euro auf 34,2 Euro an. Das Votum lautet nach wie vor „overweight“. 

Bn-Redaktion/mt
Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer