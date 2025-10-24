Der schwindende Vorsprung

Warum Tesla weltweit Marktanteile verliert 24.10.2025, 20:05 Uhr

Der Elektroautohersteller Tesla Inc. kämpft weltweit mit einem schwindenden Marktanteil und wird die Auslieferungen voraussichtlich im zweiten Jahr in Folge nicht steigern können. Der Konzern sieht sich in seinen Schlüsselmärkten mit wachsendem Wettbewerb, politischen Turbulenzen und dem Mangel an neuen, erschwinglichen Modellen konfrontiert. Investoren stützen den hohen Börsenwert des Unternehmens derweil primär auf die Vision von Robotaxis und nicht auf die aktuellen Verkaufszahlen.
Verluste im Kerngeschäft
Trotz eines kurzfristigen Aufschwungs im dritten Quartal – getrieben durch den Run der US-Kunden vor dem Ende einer Steuergutschrift – droht Tesla in den letzten Monaten des Jahres ein deutlicher Absatzrückgang in seinem Heimatmarkt. Der Marktanteil in den USA ist auf etwa 40 Prozent gesunken. Noch gravierender ist die Lage in Europa, dem selbstkritisch als "schwächster" Markt bezeichneten Kontinent: Dort brachen die Neuzulassungen im Jahresvergleich massiv ein.

China-Rivalen setzen den Ton
In China, dem weltweit größten E-Automarkt, steht Tesla unter dem größten Druck. Die Auslieferungen aus der Shanghai-Fabrik waren den Großteil des Jahres rückläufig. Der chinesische Rivale BYD Co. hat Tesla im reinen E-Auto-Absatz nun vier Quartale in Folge überholt und bietet ein deutlich größeres und erschwinglicheres Modell-Line-up. Während Tesla auf teure Nischenfahrzeuge wie den Cybertruck setzte, fehlen dem Unternehmen die dringend benötigten neuen Volumenmodelle.

Die politische Kehrseite
Das Unternehmen wird zunehmend durch politische Faktoren belastet. Die engen Verbindungen von CEO Elon Musk zur Trump-Administration und seine öffentlichen politischen Äußerungen haben zu einer "Tesla Takedown"-Bewegung und einem weltweiten Boykottaufruf geführt. Zudem haben Trumps Zölle und die Abschaffung von Umweltanreizen in den USA die Kosten für Tesla erhöht und die Einnahmen aus dem Verkauf von Emissionszertifikaten stark reduziert.

Die Wette auf die Zukunft
Um den sinkenden Marktanteilen entgegenzuwirken, hat Tesla kleinere Maßnahmen ergriffen, wie die Einführung einer sechssitzigen Model Y-Variante für den chinesischen Familienmarkt und die Integration lokaler KI-Modelle. Doch der Fokus des Managements liegt auf Robotaxis und dem humanoiden Roboter Optimus. Der gigantische, noch zur Abstimmung stehende 1-Billion-Dollar-Vergütungsplan für Musk zielt darauf ab, ihn an dieses langfristige, hochriskante Vision zu binden. Der Erfolg des Unternehmens hängt nun davon ab, ob Musk diese futuristischen Projekte schneller als erwartet zur Marktreife bringen kann.

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
