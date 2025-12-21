Anzeige
Deutsche Lufthansa

21.12.2025, 09:09 Uhr

Deutsche Lufthansa: Aktie hebt ab. Wie hoch kann es nun gehen?
© Bild: istockphoto.com/Cineberg
So schlecht war das Börsenjahr 2025 für die Aktie der Deutschen Lufthansa nicht. Nach einem wackligen Beginn fing sich die Aktie der Fluggesellschaft und setzte zur Erholung an. In den letzten Wochen und Monaten hellte sich das Chartbild massiv auf. Zuletzt kam es zu einer richtungsweisenden Weichenstellung. Ist das die Basis für einen spektakulären Jahresauftakt 2025?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Lufthansa 8,561 EUR

Deutsche Lufthansa – Aktie hebt ab. Wie hoch kann es nun gehen?

Die Aktie der Deutschen Lufthansa (WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker-Symbol: LHA) macht zum Jahresende noch einmal Dampf. Anfang November gelang der Aktie die Rückkehr über die Marke von 8 Euro. Aus charttechnischer Sicht kann man diesen Vorstoß als Befreiungsschlag einordnen. Die Relevanz der Widerstandsmarke von 8 Euro war beachtlich. Entsprechend stark ist das Kaufsignal, das sich mit dem Ausbruch über die 8 Euro installierte. Und es entfaltet(e) seine Wirkung.

Aktienanalyse

Die Aktie der Fluggesellschaft setzte in den letzten Wochen zum Höhenflug an. Nach dem kurzen Schwächeanfall unter die 7 Euro etablierte sich ein kräftiger Aufwärtstrend (grün dargestellt). Der Markt honorierte die Aufhellung der fundamentalen Rahmenbedingungen. Die Aktie knackte im Anschluss den nächsten wichtigen Widerstandsbereich von 8,4 Euro. Das wiederum öffnete der Aktie die Tür in Richtung 9 Euro. Und obgleich die Deutsche Lufthansa den Durchmarsch in Richtung 9 Euro verpasste, stellt der Ausbruch über die 8,4 Euro eine wichtige Weichenstellung dar.

Wie könnte es nun weitergehen?

Aus bullischer Sicht wäre es ideal, wenn die Aktie das Aufwärtsmomentum hochhalten könnte. Ein Ausbruch über die 9 Euro würde die Tür in Richtung 10 Euro weit aufstoßen. Etwaige Rücksetzer sollten im besten Fall auf 8 Euro begrenzt bleiben. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Situation notwendig werden. Gleichzeitig müsste mit weiteren Abgaben auf 7 Euro gerechnet werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research halten sich bedeckt. Ihr Votum lautet nach wie vor „market-perform“. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 7,5 Euro. Deutlich optimistischer ist man im Hause UBS. Die Analysten der Schweizer Großbank bestätigten ihr Votum „buy“ und das Kursziel von 9,5 Euro. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten hingegen zuletzt ihr Votum „equal weight“. Das Kursziel sehen die Briten bei 7,7 Euro.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
