Deutsche Lufthansa

22.08.2025, 11:45 Uhr

Deutsche Lufthansa: Aktie startet durch. Wie weit kann das nun gehen?
© Foto von Markus Winkler auf Pexels
War das der ersehnte Befreiungsschlag für die Aktie der Deutschen Lufthansa? Der Ausbruch über die markante Widerstandszone um 8 Euro könnte den Grundstein für eine ausgedehnte Rallye gelegt haben. Die Perspektiven für die Aktie der Deutschen Lufthansa haben sich sowohl unter charttechnischen Aspekten als auch unter fundamentalen Aspekten deutlich verbessert.
Deutsche Lufthansa – Aktie startet durch. Wie weit kann das nun gehen?

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie der Deutschen Lufthansa (WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker-Symbol: LHA) überschrieben wir am 01. August an dieser Stelle mit „Starke Zahlen lassen Aktie weiter abheben“. Das dominierende Thema waren zum damaligen Zeitpunkt die Zahlen für das 2. Quartal 2025.

Deutsche Lufthansa Aktie

Die Fluggesellschaft legte starke Quartalszahlen vor und konnte sowohl beim Umsatz als auch auf der Ergebnisseite überzeugen. Der Markt honorierte die starken Daten. Um die aktuelle charttechnische Konstellation adäquat darzustellen, haben wir einen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht. 

Die Deutsche Lufthansa setzte daraufhin den Widerstandsbereich um 8,1 Euro unter Druck. In diesem Kursbereich endete im März dieses Jahres eine veritable Zwischenrallye. Das imposante Verlaufshoch thronte bislang über dem Kursverlauf der Aktie. Zuletzt wurde der Druck auf den Widerstand zu stark. Die Deutsche Lufthansa setzte zum Ausbruch an. Das frische Kaufsignal lässt noch etwas Durchschlagskraft vermissen, doch die Tür in Richtung 8,6 Euro (Hoch aus dem Dezember 2023) steht nun erst einmal offen. Sollte alles zusammenpassen, ist auch eine Bewegung in Richtung 9 Euro und darüber hinausgehend nicht auszuschließen. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer auf der Unterseite jedoch eng begrenzt bleiben; idealerweise auf 8 Euro. Die zentrale Unterstützungszone ist unverändert in den Kursbereich um 7,0 Euro / 6,8 Euro zu verorten. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research bestätigten kürzlich ihr Votum „market-perform“ für die Aktie der Deutschen Lufthansa. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 7,5 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research hoben das Kursziel von 7,0 Euro auf 7,7 Euro an. Deren Votum lautet unverändert „hold“. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays werden in Bezug auf die Deutsche Lufthansa optimistischer. Sie stuften die Aktie von „underweight“ auf „equal-weight“ hoch. Das Kursziel hoben sie von 5,2 Euro auf 7,2 Euro an.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
