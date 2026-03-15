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Deutsche Lufthansa

Aktienkurs massiv unter Druck. Die nächsten Kursziele 15.03.2026, 08:53 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutsche Lufthansa: Aktienkurs massiv unter Druck. Die nächsten Kursziele
© Bild: istockphoto.com/Boarding1Now
Für die Deutsche Lufthansa kommt es in diesen Tagen knüppeldick – die Lage im Nahen und Mittleren Osten belastet die Fluglinie genauso wie die hohen Ölpreise und der jüngste Pilotenstreik. Anleger und Investoren quittieren die angespannte Lage entsprechend. Die Aktie steht seit Wochen unter Druck. Noch Ende Februar hatte die Aktie zweistellige Kurse vor Augen. Mittlerweile bietet sich ein anderes Bild.
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Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Lufthansa 7,58 EUR -0,32 % Lang & Schwarz

Deutsche Lufthansa – Starke Zahlen helfen nicht

Die Aktie der Deutschen Lufthansa (WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker-Symbol: LHA) steht seit Ende Februar / Anfang März unter Druck. Hauptbelastungsfaktor ist der Iran-Krieg und die damit einhergehenden Verwerfungen am Ölmarkt.

Analyse im Aktienchart

Den heftigen Kursrückgang konnten auch nicht die am 06. März veröffentlichten Zahlen für das Jahr 2025 verhindern, denn diese fielen überaus robust aus. Der Deutschen Lufthansa gelang es, die Umsatzerlöse im Vergleich zu 2024 um 5 Prozent auf 39,597 Mrd. Euro zu steigern. Das bereinigte EBITDA konnte im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 um 9 Prozent auf 4,329 Mrd. Euro zulegen. Das bereinigte EBIT wurde mit 1,960 Mrd. Euro angegeben; ein Plus von 19 Prozent. Das Konzernergebnis reduzierte sich hingegen um 3 Prozent auf 1,339 Mrd. Euro. Für die Aktionäre hatte der Konzern noch eine gute Nachricht im Gepäck – so soll für 2025 eine Dividende in Höhe von 0,33 Euro ausgezahlt werden, nach 0,30 Euro in 2024.

Aktie ist aus charttechnischer Sicht angezählt

Die charttechnische Verfassung der Aktie mahnt zur Vorsicht. Der Kursrückgang der letzten Tage hat zum Verlust des mittelfristigen Aufwärtstrends (rot dargestellt) und der 200-Tage-Linie geführt. Gleichzeitig kam es mit dem Verlust des Kursbereiches 8,4 Euro / 8,0 Euro zu einer weiteren Eintrübung der Lage. Die Abwärtsdynamik ist ungebrochen. Mit Vehemenz rauscht die Aktie auf den Kursbereich von 7 Euro zu. Sollte auch dieser verloren gehen, muss auch mit einer Ausdehnung der Bewegung in Richtung 5,6 Euro (markantes April-Tief 2025) gerechnet werden. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es der Rückeroberung der 8,4 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der DZ Bank haben den fairen Wert für die Aktie der Deutschen Lufthansa von 7,5 Euro auf 8,6 Euro angehoben. Das Votum lautet unverändert „halten“. Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten indes ihr Votum „buy“ und das Kursziel von 9,5 Euro.

Bn-Redaktion/mt
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