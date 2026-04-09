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Deutsche Lufthansa

Ist das die Trendwende oder nur ein Intermezzo? 09.04.2026, 11:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutsche Lufthansa: Ist das die Trendwende oder nur ein Intermezzo?
© 2026 Deutsche Lufthansa AG: Alex Friedel / Lufthansa Erstflug A350 Allegris München
Der Iran-Krieg belastete in den letzten Wochen die Deutsche Lufthansa. Die gestiegenen geopolitischen Risiken, die hohen Ölpreise und eine permanente Sorge, dass es bei Kerosin zu Versorgungsengpässen kommen könnte, ließ Anleger und Investoren aus der Aktie „flüchten“.
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Deutsche Lufthansa 7,82 EUR -1,73 % Lang & Schwarz

Insofern gehörte die Aktie der Deutschen Lufthansa zu den großen Gewinnern der gestrigen Erholung. Die Nachricht von der Waffenruhe im Iran-Krieg beflügelte die Aktie. Allerdings steht die große Frage im Raum - Ist das bereits die Trendwende oder nur ein Intermezzo, ehe es noch einmal brenzlig wird?

Deutsche Lufthansa Aktie

Deutsche Lufthansa – Ist das die Trendwende oder nur ein Intermezzo?

Die Nachricht von der Waffenruhe sorgte am gestrigen Mittwoch für kollektives Aufatmen an den Finanzmärkten. Die Ölpreise brachen ein. Das befeuerte vor allem „ölsensible“ Aktien und somit Aktien, die in den letzten Wochen besonders litten – so wie die Aktie der Deutschen Lufthansa (WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker-Symbol: LHA).
Mitte März wurde es für die Aktie besonders brenzlig, als die eminent wichtige Unterstützungszone 7,0 Euro / 6,7 Euro in den Fokus und unter Druck geriet. Der Verlust wichtiger Unterstützungen, des Aufwärtstrends und der 200-Tage-Linie ließen das Abwärtsmomentum anwachsen, was letztendlich zum Test der Zone 7,0 Euro / 6,7 Euro führte. Zumindest gelang es der Aktie, diese Unterstützung zu verteidigen. Sie drehte nach oben ab. Mit dem gestrigen Kurssprung drang sie in den Widerstandsbereich 8,0 Euro / 8,4 Euro ein. Dort setzten jedoch erste Gewinnmitnahmen ein, die sich im frühen Donnerstagshandel zunächst fortsetzten. Aus charttechnischer Sicht bricht nun eine außerordentlich wichtige Phase an. Die Aktie muss schleunigst über die 8 Euro – im besten Fall über die 8,4 Euro – zurückkehren, um den drohenden Kursrücksetzer gleich im Ansatz einzudämmen. 

Zusammengefasst

Die weiteren Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten werden die Kursentwicklung der Deutschen Lufthansa weiter maßgeblich bestimmen. Bricht man die Situation auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann ist festzustellen, dass die Aktie über den Widerstandszone 8,0 Euro / 8,4 Euro muss, um die Trendwende zu forcieren. Gleichzeitig darf es nicht unter die Zone 7,0 Euro / 6,7 Euro gehen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der kanadischen RBC bleiben weiterhin zurückhaltend und stufen die Aktie mit „sector perform“ ein. Das Kursziel setzen sie unverändert mit 7,5 Euro an.

Bn-Redaktion/mt
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