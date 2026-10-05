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Deutsche Telekom vor Aufholjagd

Aktie dreht spektakulär. Wie weit kann das jetzt gehen? 05.10.2026, 12:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutsche Telekom vor Aufholjagd: Aktie dreht spektakulär. Wie weit kann das jetzt gehen?
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© Bild: istockphoto.com/ricochet64
Die Deutsche Telekom drehte nach schmerzhaften Kursverlusten in den letzten Wochen kürzlich nach oben ab. Wie ist die Erholung zu bewerten und ist womöglich bereits der Startschuss für eine Aufholjagd gefallen?
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Deutsche Telekom mit Erholung

Die schwache technische Verfassung der Deutschen-Telekom-Aktie war zuletzt immer wieder Thema an dieser Stelle. Noch Ende Februar notierte die Aktie bei 34 Euro und avancierte währenddessen zum Highflyer im DAX. Danach wurde es ruppig. Ein Abverkauf in Richtung 24 Euro brach sich Bahn. Eine veritable Erholung startet daraufhin, fand jedoch im Bereich von 29,5 Euro ihr Ende. Es folgte eine weitere Abwärtswelle, die die Aktie noch einmal auf den Unterstützungsbereich von 26,0 Euro / 25,5 Euro führte.

Aus charttechnischer Sicht war es eminent wichtig, dass es der Aktie zuletzt gelang, diese Unterstützungszone erfolgreich zu verteidigen. Anderenfalls hätte eine Ausdehnung der Bewegung auf 24 Euro gedroht.

Chartanalyse

Höheres Einsparziel und KI-Umsatzprognose drehen die Stimmung

Die Deutsche Telekom (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) gab kürzlich bekannt, im Vergleich zu 2023 im Jahr 2030 bis zu 2,5 Mrd. Euro an indirekten Kosten einsparen zu wollen. Der Einsatz von KI und eine fortschreitende Automatisierung sollen das Erreichen der Ziele möglich machen. Gleichzeitig strebt die Deutsche Telekom an, den KI-Umsatz außerhalb der USA bis 2030 auf 800 Mio. Euro steigern zu wollen – das wäre im Vergleich zu den Planungen für 2026 in etwa eine Verdreifachung. Die neu formulierten Ziele kamen an der Börse gut an und unterstützten die Erholung.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ und das Kursziel von 35,20 Euro für die Aktie der Deutschen Telekom. Die Analysten von Bernstein Research bestätigten hingegen ihr Votum „market perform“ und das Kursziel von 28,10 Euro.

Zusammenfassung

Die Aktie bestätigte ihre Unterstützungszone 26,0 Euro / 25,5 Euro – zumindest fürs Erste. Um der Erholung Relevanz zu verleihen, bedarf es nun eines Vorstoßes über die Widerstände bei 28 Euro und 29,5 Euro. In diesem Zusammenhang würde auch die 200-Tage-Linie bullisch gekreuzt werden, was einer Erholung zusätzlichen Schub geben könnte. Mit Blick auf die Unterseite ist die Aufgabenstellung klar definiert. Ein Rücksetzer unter die 25,5 Euro sollte tunlichst vermieden werden. Sollte es hierzu kommen, muss mit weiteren Abgaben auf 24,0 Euro gerechnet werden.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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