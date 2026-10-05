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Netflix vor den Zahlen

Aktie steht am Abgrund und könnte noch einen Schritt weitergehen 05.10.2026, 11:08 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Netflix vor den Zahlen: Aktie steht am Abgrund und könnte noch einen Schritt weitergehen
AI MODIFIED
© Bild: istockphoto.com/Walter Cicchetti
Aus charttechnischer Sicht wird die Lage für die Netflix-Aktie immer bedrohlicher. Die Kursverluste der letzten Tage haben die Aktie des Streamingdienstanbieters an die zentrale Unterstützung herangeführt. Es bedarf nur noch wenig und ein starkes Verkaufssignal könnte der Netflix-Aktie weitere Kursverluste bescheren. Dass sich das Ganze wenige Tage vor der Veröffentlichung der Zahlen für das 3. Quartal 2026 abspielt, erhöht die Brisanz der Konstellation ungemein.
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Negativer Analystenkommentar wirkt nach

In unserer letzten Kommentierung zur Netflix-Aktie Aktie (WKN: 552484 | ISIN: US64110L1061 | Ticker-Symbol: NFC) vom 19. September thematisierten wir die Neueinschätzung der Analysten von Wells Fargo zu Netflix. Die Neubewertung schlug damals hohe Wellen, fiel sie doch recht drastisch aus. Die Analysten von Wells Fargo stuften die Netflix-Aktie von „equal weight“ auf „underweight“ zurück und strichen das Kursziel von 80 US-Dollar auf 57 US-Dollar zusammen. Das blieb nicht ohne Wirkung!

Netflix Chartanalyse

Zwischenzeitlich nahmen sich weitere Analysten der Netflix-Aktie an. Sowohl die Analysten von Deutsche Bank Research als auch die Analysten von Bernstein Research bewerten die Perspektiven deutlich positiver. So stufen die Analysten von Deutsche Bank Research die Aktie mit „buy“ ein. Das Kursziel passten sie von 100 US-Dollar auf 95 US-Dollar an. Die Analysten von Bernstein Research bestätigten ihr Votum „overweight“ und das Kursziel von 95 US-Dollar.

Zahlen zum 3. Quartal 2026 werfen Schatten voraus

Die Zahlen zum 2. Quartal 2026 lösten im Juli heftige Kursturbulenzen aus. Die Netflix-Aktie ging in die Knie. Der Markt haderte nicht zuletzt mit dem vergleichsweise schwachen Umsatzwachstum und mit der im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal rückläufigen Bruttomarge. Netflix hat die Veröffentlichung der Q3-Daten für den 20. Oktober angekündigt.

Charttechnik: Aktie steht am Abgrund

Die aktuelle charttechnische Konstellation mit prekär zu umschreiben, ist noch untertrieben. Die Netflix-Aktie stolpert in Richtung des 52-Wochen-Tiefs, das bei 66 US-Dollar ausgebildet wurde. Sollte es deutlich unter die 66 US-Dollar gehen, ist wohl eine Bewegung auf 60 US-Dollar bzw. 55 US-Dollar nicht zu vermeiden. Allerdings gibt es auch ein bullisches Alternativszenario. Sollte der Test der 66 US-Dollar erfolgreich verlaufen und die Aktie im Anschluss wieder nach oben abdrehen können, ist auch eine rasche Erholung auf 70 US-Dollar / 72 US-Dollar möglich. Ein Vorstoß über die 72 US-Dollar würde gar die Tür in Richtung 80 US-Dollar öffnen.

Bn-Redaktion/mt
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