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Hormus bleibt dicht

Saudi-Arabien verteuert Öl für Europa 05.10.2026, 11:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Saudi Aramco verlangt im November mehr Geld für Lieferungen nach Europa und gewährt asiatischen Käufern zugleich einen Rabatt wie seit sechs Jahren nicht mehr. Brent reagiert kaum und hält sich knapp über 100 Dollar, während Iran die Öffnung von Hormus an sieben Bedingungen knüpft. Unter Anlegern ist umstritten, ob gemeldete Exportdaten die tatsächliche Lage abbilden.
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Der größte Ölexporteur des Nahen Ostens bittet europäische Raffinerien stärker zur Kasse. Saudi Aramco hebt die offiziellen Verkaufspreise für Rohöllieferungen nach Nordwesteuropa und in den Mittelmeerraum im November an, während Abnehmer in Asien so günstig beliefert werden wie seit sechs Jahren nicht mehr. Brent kostet aktuell rund 102 Dollar je Barrel und liegt 0,6 Prozent im Minus, am Morgen war der Preis zeitweise bis auf rund 100,70 Dollar gefallen. Im Hintergrund bleibt die Straße von Hormus geschlossen.

Asien bekommt Rabatt, Europa zahlt drauf

Für Arab Light, die wichtigste saudische Sorte, verlangt Aramco von asiatischen Käufern im November 5 Dollar je Barrel weniger als den Durchschnitt der Referenzsorten Oman und Dubai. Es ist der größte Abschlag seit Juni 2020. Für Europa steigt der Preis dagegen um rund 3 Dollar je Barrel, für die USA bleibt er unverändert. Saudi-Arabien kämpft damit um Marktanteile in Asien, wo wieder deutlich mehr Öl aus der Golfregion ankommt. Die OPEC+ hatte am Sonntag beschlossen, ihre Fördermenge nicht zu verändern.

Aus Anlegersicht fügt sich das ins Bild: Tanker-Daten zufolge hätten die Rohölexporte aus dem Nahen Osten Ende September zeitweise wieder das Niveau vor Kriegsbeginn erreicht. Schätzungen bestätigen das weitgehend – auch, weil Saudi-Arabien die Meerenge über seine Ost-West-Pipeline umgehen kann. Neu sei diese Entwicklung allerdings nicht, lautet der Einwand: Sie sei längst eingepreist und erkläre, warum Brent bereits auf rund 100 Dollar zurückgefallen ist. Der Ton zu diesem Punkt bleibt nüchtern und zahlengetrieben.

Teheran knüpft Öffnung an sieben Forderungen

Irans Parlamentspräsident und Chefunterhändler Mohammed Bagher Ghalibaf machte am Sonntag deutlich, dass Teheran an den Bedingungen aus einer im Juni vereinbarten Absichtserklärung festhält. Der normale Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus könne binnen sieben Tagen wieder aufgenommen werden – allerdings erst, wenn die USA sieben Forderungen erfüllen. Dazu zählen ein Ende der US-Seeblockade, die Aufhebung aller Sanktionen und die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte. Dass Washington diese Maximalforderungen vorab erfüllt, gilt als unwahrscheinlich.

Warum Brent trotz der starken Exportdaten nicht deutlicher nachgibt, wird auf Anlegerseite mit Zweifeln an den gemeldeten Mengen erklärt. Der tatsächliche Durchfluss durch die Meerenge sei womöglich deutlich geringer als angegeben – der Preis von über 100 Dollar spiegle demnach weniger eine Risikoprämie als echte Knappheit.

Eigentlich müsste anhand der Daten Öl abwärts laufen, aber ich denke der Durchfluss durch Hormuz ist bei weitem nicht so hoch wie angegeben, deshalb will Brent nicht auf 90$ fallen, denn soviel Risikoprämie steckt aktuell nicht dahinter.

@HätschfonnMänätscher in ROHÖL BRENT

Dem steht die gegenteilige Lesart gegenüber: Neben den Exportdaten signalisierten auch die Freigaben aus strategischen Ölreserven, dass ausreichend Angebot vorhanden sei. Fallen könnte der Preis dann eher abrupt als schrittweise – mit einem Rutsch, der den Markt überraschen würde. Die Stimmung zur Versorgungslage ist damit gespalten.

Schwacher Euro verschärft die Rechnung

Auf Wochensicht hat Brent rund 3 Prozent verloren, zwischenzeitlich hatte der Preis bei fast 109 Dollar gelegen. Verglichen mit dem Vorjahr kostet das Nordseeöl aber noch immer gut die Hälfte mehr. Die US-Sorte WTI gibt aktuell 1,1 Prozent auf rund 90,30 Dollar nach. Für europäische Abnehmer kommt zu den höheren saudischen Listenpreisen die Währung hinzu: Der Euro ist zum Dollar auf ein 17-Monats-Tief gefallen und notiert mit rund 1,12 Dollar im Tagesverlauf 0,4 Prozent schwächer – das macht die in Dollar abgerechneten Einfuhren zusätzlich teurer.

Für die kommenden Tage zeichnen Anleger eher das Bild einer Seitwärtsphase: Chinas Einlagerungen seien eingepreist, der Preis dürfte noch eine Weile um 100 Dollar pendeln. Als Risiko nach oben wird dagegen die Ukraine ins Spiel gebracht: Ihre Drohung, weitere russische Raffinerien anzugreifen, solle man nicht unterschätzen. Ob die saudische Preispolitik Europa spürbar belastet, dürfte sich erst mit den Novemberlieferungen zeigen – bis dahin bleibt der Grundton abwartend.

Bn-Redaktion/sb
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