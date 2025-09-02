Megatrend Uran:
Deutz mit Kurssprung

Konzern stärkt Rüstungsgeschäft. Neue Rallye in Vorbereitung? 02.09.2025, 14:09 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutz mit Kurssprung: Konzern stärkt Rüstungsgeschäft. Neue Rallye in Vorbereitung?
© Symbolbild von Mike Hansen auf Pixabay
Die Kursentwicklung der Deutz-Aktie mit beeindruckend zu bezeichnen, wird dem Ausmaß der Rallye nicht gerecht. Die Aktie tauchte vor Monaten sozusagen aus der Versenkung auf und zauberte einen Höhenflug sondergleichen auf das Börsenparkett. Einen wesentlichen Anteil an dem gewaltigen Kursanstieg hatte natürlich die – wie könnte es auch anders sein – Rüstungsfantasie.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutz 9,19 EUR +2,97 % Tradegate

Deutz – Konzern stärkt Rüstungsgeschäft

Deutz gab die Übernahme der Sobek Group bekannt. Über den Kaufpreis ist bislang nichts bekannt, doch der Markt feierte die Übernahme mit einem Kursfeuerwerk, gilt die Sobek Group nicht zuletzt als Antriebsspezialist für Drohnen. Die Nachricht von der Stärkung des Rüstungsgeschäfts initiierte ein Kursfeuerwerk in der Aktie des Motorenherstellers Deutz (WKN: 630500 | ISIN: DE0006305006 | Ticker-Symbol: DEZ). Die rasante Kursrallye bringt die Aktie nun an den eminent wichtigen Kursbereich von 10 Euro heran.  

Deutz Aktienchart

Die Zone um 10 Euro hat nicht nur psychologische Bedeutung, auch liegen dort markante Widerstände. Der Bewegung in Richtung 10 Euro ging eine Seitwärtskonsolidierung in engen Grenzen voraus. Die Deutz-Aktie oszillierte hierbei auf exponiertem Kursniveau. Dabei stellten sich die Begrenzungen bei 9,3 Euro und 8,7 Euro als limitierend heraus. Der Ausbruch über die 9,3 Euro, so er sich in den kommenden Tagen manifestiert, löst ein frisches Kaufsignal aus. Nach der Konsolidierung ist die Aktie zudem ausgeruht und könnte nun mit Wucht durchstarten. Die Rückkehr über die 10 Euro wäre ein weiterer Meilenstein und würde die Tür in Richtung 11 Euro aufstoßen.

Zusammengefasst

Das „Rüstungsmomentum“ ist bei Deutz zurück. Die Übernahme der Sobek Group wird vom Markt honoriert, sodass sich die Aktie (bis dato zumindest) gegen den schwachen Gesamtmarkt behaupten kann. Ein Vorstoß über die 10 Euro wäre nun der nächste wichtige Schritt. Zentrale Unterstützungen sind auf 9,3 Euro und 8,7 Euro zu verorten. Unter die 8,7 Euro sollte es dabei tunlichst nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Aktuelle Analystenkommentare

Die Analysten der DZ Bank hoben zuletzt den fairen Wert für die Aktie von 8,3 Euro auf 9,7 Euro an. Das Votum lautet unverändert „kaufen“. Deutlich optimistischer sind hingegen die Analysten von Hauck Aufhäuser Investment Banking. Deren Votum lautet nach wie vor „buy“. Das Kursziel hoben sie indes von 10,3 Euro auf 11,3 Euro an.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
