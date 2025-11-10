Kupfer-Schock!:
Kupferpreis vor Rallye? Neuer Explorer im Fokus!
Deutz nach Zahlen

Das sieht gar nicht gut aus. Die nächsten Kursziele 10.11.2025, 11:25 Uhr

Produktion; Wellenzentrum in Köln
© 2025 DEUTZ AG
Im Börsenjahr 2025 gehörte die Deutz-Aktie sicherlich zu den positiven Überraschungen.
„Dümpelte“ die Aktie des Herstellers von Motoren und Antriebssystemen zu Jahresbeginn noch bei 4 Euro, testete sie im September den Kursbereich von 10 Euro. Die Deutz-Aktie wurde zwischenzeitlich von der Euphorie rund um das Thema Rüstung erfasst. In den letzten Wochen stand die Aktie aber unter Abgabedruck. Gewinnmitnahmen machen ihr zu schaffen. Aktuell steht der wichtige Kursbereich von 8 Euro im Fokus. Sollte auch dieser unterschritten werden, könnte das weitere Abgaben provozieren. Die kürzlich vorgelegten Daten für das 3. Quartal waren nicht dazu angetan, der Aktie frisches Aufwärtsmomentum zu bescheren.   

Deutz – Konzern mit durchwachsenen 9-M-Daten

Schauen wir uns die Zahlen auf 9-Monats-Basis an. In den ersten drei Quartalen verzeichnete Deutz einen Umsatz in Höhe von 1,500 Mrd. Euro, nach 1,305 Mrd. Euro in den ersten drei Quartalen 2024. Das Unternehmen gab das EBITDA nach neun Monaten mit 110,7 Mio. Euro an, nach 108,3 Mio. Euro in den ersten neun Monaten des Vorjahres. Deutz vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum ein EBIT in Höhe von 40,1 Mio. Euro nach 40,0 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das Konzernergebnis war hingegen rückläufig und belief sich auf 20,1 Mio. Euro nach 23,6 Mio. Euro in den ersten drei Quartalen 2024. Der wichtige free cash flow entwickelte sich im Jahresvergleich zwar positiv, fiel mit -127,2 Mio. Euro aber noch immer deutlich negativ aus. Zum Vergleich. In den ersten neun Monaten 2024 belief sich der free cash flow auf -204,5 Mio. Euro. Deutz gab zudem den Auftragseingang in den ersten neun Monaten mit 1,504 Mrd. Euro an, nach 1,346 Mrd. Euro im entsprechenden Vergleichszeitraum 2024.  

Deutz Aktienchart

Im Rahmen der Zahlenveröffentlichung konkretisierte Deutz die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 und erwartet nunmehr einen Umsatz am unteren Ende der Spanne von 2,1 Mrd. Euro bis 2,3 Mrd. Euro. 

Die Deutz-Aktie (WKN: 630500 | ISIN: DE0006305006 | Ticker-Symbol: DEZ) reagierte zunächst mit kräftigen Kursauschlägen auf die Zahlen. Die Lage beruhigte sich jedoch recht schnell. Die Aktie pendelte sich im Kursbereich von 8 Euro ein. Aus charttechnischer Sicht sollte dieser wichtige Unterstützungsbereich tunlichst halten, anderenfalls könnte es für die Aktie schnell in Richtung 6,7 Euro nach unten gehen. Ein Vorstoß über die 10 Euro würde hingegen ein starkes Kaufsignal auslösen.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0)
