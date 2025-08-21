Potenzieller Gamechanger:
Tiny-Float-Chance bei dieser Rohstoff-Aktie?
Deutz steigert Gewinn stark

21.08.2025, 17:57 Uhr

Militär
© Symbolbild von Defrino Maasy auf Unsplash
Der Kölner Motorenhersteller Deutz nutzt die geopolitische Zeitenwende als Wachstumschance und baut sein Militärgeschäft gezielt aus. Mit steigenden Umsätzen, neuen Serviceangeboten und der Expansion nach Osteuropa diversifiziert sich das Unternehmen erfolgreich abseits von Bau und Landwirtschaft. Starke Quartalszahlen und ein Kursanstieg von über 10 Prozent zeigen, dass Anleger die neue Strategie honorieren.
Zeitenwende als Wachstumstreiber

Der Kölner Motorenhersteller Deutz hat die politische und wirtschaftliche Lage in Europa klar als Chance erkannt. CEO Sebastian Schulte spricht offen von einer „Zeitenwende“, die für sein Unternehmen strategisch neue Möglichkeiten eröffnet. Während sich viele Konzerne noch zurückhalten, setzt Deutz gezielt auf den Ausbau seines Militärgeschäfts. Bislang spielte der Bereich nur eine Nebenrolle, doch das ändert sich rasant. Europa rüstet auf – und Deutz will mit seinen Motoren für Transportpanzer und gepanzerte Fahrzeuge dabei eine zentrale Rolle spielen.

Vom Motorenbauer zum Militärdienstleister

Besonders geschickt positioniert sich Deutz nicht nur als Zulieferer, sondern auch als Servicepartner für die Modernisierung älterer Militärfahrzeuge. Der Modernisierungsbedarf in Osteuropa ist enorm, gerade bei noch eingesetzten sowjetischen Modellen. Mit der Übernahme eines polnischen Service-Partners, der Fahrzeuge für die Ukraine beliefert, baut Deutz seine Präsenz im Markt systematisch aus. Diese Diversifizierung sorgt zugleich für mehr Stabilität, da das Unternehmen weniger abhängig von den zyklischen Bereichen Bau und Landwirtschaft wird.

Starke Quartalszahlen und Kursfantasie

Die jüngsten Geschäftszahlen unterstreichen den Erfolg dieser Strategie. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um mehr als 20 Prozent auf 518 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT kletterte auf 26 Millionen Euro, während sich der Gewinn unter dem Strich nahezu verdoppelte und 17,8 Millionen Euro erreichte. Besonders dynamisch entwickelte sich der Auftragseingang, der um fast ein Drittel auf 488 Millionen Euro zulegte. Analysten wie Oddo BHF zeigten sich beeindruckt von der Widerstandsfähigkeit des Unternehmens in einem anspruchsvollen Umfeld. Die Jahresprognose wurde bestätigt, und das laufende Sparprogramm beginnt bereits Früchte zu tragen – trotz leicht rückläufiger operativer Marge, die auf Investitionen in das Rüstungsgeschäft zurückzuführen ist.

Auch an der Börse macht sich die neue Ausrichtung bemerkbar: Die Deutz-Aktie legte nach den Zahlen zeitweise über 10 Prozent zu und bewegt sich aktuell bei 9,08 Euro. Damit ist das Hoch vom März bei 9,79 Euro in Reichweite, und die psychologisch wichtige 10-Euro-Marke rückt näher. Anleger und Beobachter sehen darin ein Signal, dass der Markt die eingeschlagene Strategie honoriert.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
