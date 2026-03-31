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Ist das Ende der Talfahrt in Sicht? 31.03.2026, 14:02 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DHL Group: Ist das Ende der Talfahrt in Sicht?
© DHL Group
Innerhalb eines schwierigen Gesamtmarktes geriet auch die Aktie der DHL zuletzt unter Druck. Der Rücksetzer unter den wichtigen Kursbereich von 45 Euro markierte einen weiteren herben Rückschlag im Bemühen, einen tragfähigen Korrekturboden auszubilden.
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DHL Group 45,05 EUR +1,58 % Lang & Schwarz

DHL Group - Ist das Ende der Talfahrt in Sicht?

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie der DHL Group (WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL) an dieser Stelle vom 13. März überschrieben wir mit „DHL Group auf der Kippe - Bricht der Aktienkurs nun ein?“. Die Aktie stand damals noch unter dem Eindruck der Anfang März veröffentlichten Zahlen der DHL Group. Und diese fielen bekanntlich etwas enttäuschend aus. Zum damaligen Zeitpunkt rückte der eminent wichtige Kursbereich von 45 Euro in den Fokus. 

Kurzzeitig wurde der Druck auf die 45 Euro zu groß. Die Unterstützung gab nach. Das daraus resultierende Verkaufssignal entfaltete daraufhin seine Wirkung. Ein Test der 40 Euro stand in dieser Phase zu befürchten. Dazu kam es nicht. Die wichtige Unterstützung von 41,8 Euro in Verbindung mit der darüber verlaufenden 200-Tage-Linie begrenzte den Rücksetzer. In den nächsten Tagen muss sich nun zeigen, ob es sich hierbei um eine Verschnaufpause handelt, ehe es weiter nach unten geht oder ob die DHL-Aktie in der Lage ist, eine Erholung auf die Beine zu stellen.  

DHL Aktienchart

Zusammengefasst

Der schwierige Gesamtmarkt macht der Aktie des Logistikkonzerns weiterhin zu schaffen. Der Test der 41,8 Euro verlief zwar erfolgreich, doch ob dieser Test Ausgangspunkt einer tragfähigen Erholung ist, bleibt noch abzuwarten. Ein nachhaltiger Vorstoß über die 45 Euro wäre vor diesem Hintergrund ein erster wichtiger Schritt. Ein erster Versuch scheiterte bereits. Ein weiterer wichtiger Widerstand liegt im Bereich von 48,5 Euro. Aus charttechnischer Sicht ist es von zentraler Bedeutung, wenn etwaige Rücksetzer auf 41,8 Euro bzw. 40 Euro begrenzt bleiben.

Aktuelle Analystenstimmen

Analysten äußern sich mehrheitlich optimistisch zu den Kursperspektiven der DHL-Aktie. So stufen unter anderem die Analysten von JPMorgan die Aktie mit „overweight“ ein. Das Kursziel hoben die US-Amerikaner von 55 Euro auf 56,5 Euro an. Die Analysten von Jefferies sind noch optimistischer und sehen ein Kursziel von 60 Euro für die DHL-Aktie. Das Votum lautet hier „buy“. Die Analysten der britischen Investmentbank bestätigten ihr Votum „overweight“ und das Kursziel von 54 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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