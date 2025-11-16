Anzeige
Droht der Rallye ein abruptes Ende?

16.11.2025, 10:11 Uhr

Droht der Rallye ein abruptes Ende? Nordex auf dem Prüfstand
© Symbolbild von Sander Weeteling auf Unsplash
Nordex gehört im Börsenjahr 2025 bislang sicherlich zu den positiven Überraschungen. Notierte die Aktie zu Jahresbeginn noch im Kursbereich von 11 Euro / 12 Euro, hat sie heute die 30 Euro vor Augen. Das exponierte Kursniveau macht die Nordex-Aktie per se anfällig für Gewinnmitnahmen. Und diese kamen als Folge des schwachen Gesamtmarktes in der zweiten Hälfte der abgelaufenen Handelswoche auf. Droht der Nordex-Rallye nun ein abruptes Ende?
Nordex fundamental eminent stark

Verbesserte Fundamentaldaten waren der Schlüssel für die kräftige Rallye der Nordex-Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) in den letzten Monaten. Nicht zuletzt spiegelten die Q3-Daten diese Stärke wider. So gelang es Nordex unter anderem, den Umsatz im 3. Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahresquartal um 2 Prozent auf 1,705 Mrd. Euro zu steigern. Und auch in puncto Gewinn ließ das Unternehmen nichts anbrennen. So wies der Windkraftanlagenbauer für das 3. Quartal 2025 einen Gewinn in Höhe von 51,7 Mio. Euro aus, nach „nur“ 3,9 Mio. Euro im 3. Quartal 2024. Der Markt war zufrieden.

Und auch nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse riss der positive Newsflow nicht ab. Zuletzt vermeldete Nordex diverse Auftragseingänge. Der Markt honorierte die exzellente fundamentale Lage. Die Aktie legte auf knapp 28,3 Euro zu. Der Weg in Richtung 30 Euro schien vorgezeichnet, doch die Schwäche des Gesamtmarktes bremste die Rallye ab. Ob sie die Rallye gar ausbremst, bleibt abzuwarten und zeigt sich womöglich bereits in den kommenden Tagen.

Chartanalyse

Aktuelle Analystenstimmen

Nach den Q3-Daten des Unternehmens meldeten sich zahlreiche Analysten zu Wort. Zum Teil gab es deutliche Anpassungen der Kursziele. So bestätigten die Analysten von Goldman Sachs ihr Votum „buy“ für Nordex. Das Kursziel für die Aktie hoben sie von 25,1 Euro auf 31,9 Euro an. Die Analysten von Deutsche Bank Research hoben das Kursziel von 28 Euro auf 30 Euro an. Das Votum der Analysten lautet unverändert „buy“.

Zusammengefasst – Rallye auf dem Prüfstand

Für die Nordex-Aktie brechen wichtige Handelstage an. Der schwache Gesamtmarkt wirkte sich auch auf die Kursentwicklung der Aktie aus. Um gar nicht erst Gefahr zu laufen, in eine Korrektur zu stolpern, muss es Nordex gelingen, den Rücksetzer eng zu begrenzen. Sollte es für die Aktie unter die 24,5 Euro gehen, wäre Obacht geboten. Ein Ausbruch über die 28,3 Euro würde hingegen ein frisches Kaufsignal auslösen und die Rallye wieder anschieben.

Bn-Redaktion/mt

