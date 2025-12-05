Myriad Uranium:
Die amerikanische Uran-Renaissance hat begonnen und gerade einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht
E.ON – Aktie macht sich bereit: Kursfeuerwerk zum Jahresende?
Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zur E.ON-Aktie an dieser Stelle nahm diese den eminent wichtigen Kursbereich von 15 Euro ins Visier. Dem Test der 15 Euro ging der Verlust der außerordentlich wichtigen Unterstützung von 15,6 Euro voraus.
Die E.ON-Aktie weist unterm Strich für das Börsenjahr eine starke Performance auf. Allerdings gilt es gleichzeitig festzustellen, dass ein Großteil der in 2025 erzielten Kursgewinne bereits im 1. Quartal erzielt wurde. Danach wurde es deutlich zäher. In den letzten Monaten ging es tendenziell seitwärts. Ist das eine langwierige Top-Bildung oder aber legt die E.ON-Aktie gerade die Basis für die nächste Rallye? Kommt es zum spektakulären Jahresfinale?

E.ON – Aktie macht sich bereit. Kursfeuerwerk zum Jahresende?

Bröseln wir an dieser Stelle einmal die charttechnische Konstellation auf. Der Kursbereich von 16,5 Euro wird nach wie vor von einem markanten Doppeltop dominiert. Ausgehend vom zweiten Hoch, vom Oktober-Hoch, bildete sich ein kurzfristiger Abwärtstrend (grün) aus. Dieser bestimmte in den letzten Wochen das Handelsgeschehen und drückte die Aktie auf die 15 Euro und somit auf die 200-Tage-Linie, die in diesem Kursbereich verlief. 

E.ON Aktienchart

Der erfolgreiche Test der Zone um 15 Euro könnte nun die Basis für einen Aufwärtsimpuls gelegt haben. Um diesem Szenario Relevanz zu verleihen, bedarf es eines Vorstoßes über die 15,6 Euro. Weitere potenzielle Bewegungsziele liegen bei 16,0 Euro und 16,5 Euro. Die zentrale Unterstützung ist hingegen nach wie vor in den Kursbereich von 15,0 Euro / 14,5 Euro zu verorten. Unter die 14,5 Euro sollte es nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Zusammengefasst

Die Chancen auf eine kräftige Erholung steigen. Ein erster Versuch, die 15,6 Euro zu überwinden, scheiterte jedoch. In diesem Punkt muss die Aktie nachbessern. E.ON überzeugt unverändert durch ein solides und zugleich ertragsstarkes Geschäftsmodell. Die beachtliche Dividendenrendite stützt die Aktie zudem. Nichtsdestotrotz sollten etwaige Rücksetzer auf 14,5 Euro begrenzt bleiben, damit die Aktie aus charttechnischer Sicht nicht Gefahr läuft, weiter in Bedrängnis zu geraten.   

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research bestätigten zuletzt ihr Votum „market-perform“ und das Kursziel von 17 Euro. Ganz ähnlich bewerten die Analysten der britischen Investmentbank Barclays die Situation. Deren Votum lautet „equal weight“. Das Kursziel für die Aktie sehen sie unverändert bei 16 Euro.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
