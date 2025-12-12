Schock aus China
Lithium zieht an, Antimon wird politisch: Diese Aktie könnte 2026 durchstarten
Die Aktie des Windkraftspezialisten Nordex zählt mit einem Kursplus von rund 150 Prozent zu den Top-Performern im MDAX in diesem Jahr. Nach einem kurzen Schwächeanfall präsentiert sich das Papier wieder in bestechender Form und kratzt am Jahreshoch sowie an einer wichtigen Widerstandszone. Sollte die Marke von 30 Euro nachhaltig fallen, könnte die Rallye beschleunigt werden und Nordex sogar in die Spitzengruppe der besten MDAX-Aktien vorstoßen.
Großauftrag aus den USA beflügelt
Der aktuelle Kurssprung kommt nicht von ungefähr: Das Hamburger Unternehmen landete einen großen Erfolg im US-Markt. Nordex erhielt den Zuschlag für eine Kooperation mit Alliant Energy, einem bedeutenden Energieversorger im Mittleren Westen. Der Deal umfasst die Lieferung von bis zu 190 Turbinen und gilt als einer der größten Nordamerika-Aufträge der vergangenen Jahre. Diese Kooperation stärkt die Position des Konzerns im lukrativen US-Markt erheblich und sorgt für eine volle Auftrags-Pipeline.

Analysten sehen Kursziel bei 32 Euro
Zusätzlich zur positiven Nachrichtenlage erhält Nordex kräftigen Rückenwind von Analystenhäusern. Kepler Cheuvreux hat das Kursziel auf 32 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Die Experten verweisen auf stark verbesserte Branchensignale und deutlich erhöhte Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis im Jahr 2026. Auch das Bankhaus Metzler und die Citi sehen weiteres Potenzial, loben den Wiedereinstieg in den US-Markt und heben ihre Zielmarken an. Ein starkes viertes Quartal könnte zudem den Weg für eine mögliche Rückkehr zur Dividendenzahlung ebnen.

Technischer Ausbruch und Branchen-Euphorie
Die gesamte Windkraftbranche profitiert von weiteren stimmungsaufhellenden Entwicklungen, wie positiven Signalen für den globalen Ausbau und der Aufhebung einer US-Gerichtsblockade für verschiedene Windprojekte, was die Auftragslage ab 2026 zusätzlich verbessert. Die technische Ausgangslage ist nun extrem spannend: Sollte Nordex die etablierte Widerstandszone um 30 Euro nachhaltig durchbrechen, könnte schnell neues Kurspotenzial freigesetzt werden. Der dynamische Trend, die fundamentalen Verbesserungen und die starke US-Auftragspipeline sprechen dafür, dass die Rallye noch nicht am Ende ist.

Bn-Redaktion/js
