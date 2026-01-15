Erneute Prognosekorrektur

Die Aktie von ABO Energy steht erneut stark unter Druck. Nachdem das Unternehmen bereits im November mit einer deutlichen Gewinnwarnung überrascht hatte, wurde die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 nun ein weiteres Mal signifikant gesenkt. Der Kapitalmarkt reagiert entsprechend heftig: Das Papier verliert im Tagesverlauf rund 45 Prozent und notiert nur noch bei etwa 5,34 Euro.
Verlustprognose nochmals deutlich verschärft

Nach vorläufigen Zahlen rechnet ABO Energy inzwischen mit einem Konzernverlust von rund 170 Millionen Euro. Noch im November war ein Fehlbetrag von etwa 95 Millionen Euro erwartet worden. Zuvor hatte das Unternehmen sogar einen Jahresüberschuss zwischen 29 und 39 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Auch auf der Umsatzseite zeigt sich eine Abwärtsrevision: Die Konzerngesamtleistung dürfte mit rund 230 Millionen Euro unter der zuletzt prognostizierten Marke von 250 Millionen Euro liegen.

Windauktionen belasten Projektpipeline

Als wesentlichen Belastungsfaktor nennt das Unternehmen erneut die verschlechterten Rahmenbedingungen bei Wind-an-Land-Auktionen in Deutschland. Überzeichnete Ausschreibungen und deutlich gesunkene Einspeisevergütungen hätten dazu geführt, dass Projekte verschoben werden mussten und Sonderabschreibungen anfielen. Bereits bei der vorherigen Gewinnwarnung hatte ABO Energy auf diese strukturellen Probleme hingewiesen.

Verschiebungen und Abschreibungen treiben Verluste

Die erneute Anpassung der Prognose begründet die Geschäftsführung mit zusätzlichen Projektverschiebungen in Höhe von rund 40 Millionen Euro sowie mit weiteren Wertberichtigungen von etwa 35 Millionen Euro. Betroffen seien unter anderem geplante Rechteverkäufe von Wind- und Batterieprojekten sowie verzögerte Abrechnungen von Entwicklungs- und Bauleistungen.

Bn-Redaktion/js
