Evotec Strategie unter Beobachtung: Investoren bleiben wachsam

Die Aktie von Evotec notiert aktuell bei 6,510 EUR. Das Hamburger Biotech-Unternehmen präsentierte seine Halbjahreszahlen – mit Licht und Schatten. Während die forschungsgetriebene Wirkstoffsuche unter Nachfragerückgang leidet, sorgt die Biologics-Sparte für Stabilität.
Umsatzentwicklung und Kerndaten

Im ersten Halbjahr 2025 erzielte Evotec einen Umsatz von 474,5 Millionen EUR, ein leichtes Plus von 2 % gegenüber dem Vorjahr. Das zweite Quartal trug 237,6 Millionen EUR bei, was im Rahmen der Analystenerwartungen lag. Das bereinigte EBITDA erreichte 43,1 Millionen EUR – rund 12 % weniger als im Vorjahreszeitraum. Hauptgrund ist die schwächere Nachfrage im Bereich Discovery, also der präklinischen Wirkstoffforschung, insbesondere aus kleineren Biotech-Firmen mit eingeschränkter Finanzierung.

Biologics-Sparte als Wachstumstreiber

Die Herstellung von Biopharmazeutika – insbesondere komplexer Antikörper – legte um 8 % zu und kompensierte teilweise die Rückgänge in anderen Geschäftsbereichen. Evotec profitiert hier von langfristigen Produktionsverträgen mit Pharma-Partnern, die stabile Erträge sichern. CEO Christian Wojczewski betonte, dass die Kapazitätserweiterungen in Toulouse und Hamburg planmäßig voranschreiten und mittelfristig zu höheren Margen führen sollen.

Strategische Projekte und Partnerschaften

Das Unternehmen investiert weiter in Plattformtechnologien wie Just – Evotec Biologics und KI-gestützte Wirkstoffentwicklung. Neue Kooperationen mit globalen Pharmapartnern im Onkologie- und Neurologie-Bereich sollen ab 2026 erste Meilensteine bringen. Analysten heben hervor, dass Evotecs diversifiziertes Geschäftsmodell zwar kurzfristige Schwankungen abfedert, aber hohe Investitionskosten erfordert, die auf die Marge drücken.

Herausforderungen im Marktumfeld

Die Branche steht unter Druck: Verzögerte Finanzierungsrunden bei kleineren Biotechs und regulatorische Hürden in den USA belasten die Auftragslage im Forschungsbereich. Gleichzeitig steigen die Herstellungskosten für Biologics aufgrund teurer Rohstoffe und Energiepreise. Evotec will diesem Trend mit Prozessautomatisierung und Outsourcing entgegenwirken.

Marktreaktion und Ausblick

Nach Veröffentlichung der Zahlen bewegte sich die Aktie seitwärts, Analysten bleiben gespalten: Einige sehen das aktuelle Kursniveau als Einstiegsgelegenheit, andere warten auf eine Trendwende im Discovery-Geschäft. Die Jahresprognose – Umsatz von 950 bis 1.000 Millionen EUR und bereinigtes EBITDA von 90 bis 105 Millionen EUR – wurde bestätigt.

Community-Stimmung

Im boersennews.de-Forum herrscht vorsichtiger Optimismus. Langfrist-Anleger loben die „robuste Basis durch Biologics“ und sehen Kurspotenzial bei erfolgreicher Projektpipeline. Kritiker bemängeln, dass die Aktie seit Jahren kaum aus dem Seitwärtstrend kommt und kurzfristig kein klarer Katalysator erkennbar ist.

