Anzeige
++++++ Diese Aktie sichert sich Exklusiv-Partnerschaft mit Babcock für Ukraine-Defence – Neubewertung voraus? ++++++
Fannie Mae & Freddie Mac

Kommt das große Comeback? 12.09.2025, 11:04 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Finanzdienstleistung
© Bild von FlyFin Inc auf Pixabay
Die US-Hypothekengiganten Fannie Mae und Freddie Mac haben von der Deutschen Bank eine positive Einschätzung erhalten. Die Aktien der Unternehmen haben sich daraufhin kräftig entwickelt, basierend auf der Erwartung, dass die Konzerne möglicherweise bald aus der staatlichen Kontrolle entlassen werden könnten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Freddie Mac 12,45 EUR +2,89 % Lang & Schwarz
Fannie Mae 13,30 EUR +2,11 % Lang & Schwarz

Unerwartete positive Einschätzung
Die Aktien von Fannie Mae und Freddie Mac haben seit Jahresbeginn stark an Wert gewonnen. Die Deutsche Bank hat als erstes großes Finanzinstitut eine positive Bewertung für die Papiere abgegeben, was die Spekulationen um eine bevorstehende Freigabe aus der Staatskontrolle weiter anheizt. Analysten sehen hier ein attraktives Aufwärtspotenzial für die Papiere.

Aktienchart Freddie Mac

Aktienchart Fannie Mae

Aktienanalyse

Politik als entscheidender Faktor
Die Trump-Administration zieht in Betracht, Anteile der Unternehmen zu verkaufen, was ein erster Schritt zur Freigabe wäre. Allerdings stößt dieses Vorhaben auf Widerstand im Senat. Politiker befürchten, dass ein solcher Schritt Auswirkungen auf die Hypothekenzinsen und die Verfügbarkeit von bezahlbarem Wohnraum haben könnte. Die Zukunft der Unternehmen hängt maßgeblich von einer politischen Entscheidung ab.

Zinsentwicklung im Fokus
Unabhängig von den Spekulationen zur staatlichen Kontrolle hat Freddie Mac kürzlich eine wichtige Entwicklung bekannt gegeben. Die 30-jährige Hypothekenrate verzeichnete den größten wöchentlichen Rückgang im vergangenen Jahr. Diese Zinsentwicklung ist von Bedeutung, da sie die Nachfrage am Immobilienmarkt beeinflusst und somit auch die Geschäftsentwicklung von Fannie Mae und Freddie Mac.

Die Risiken bleiben im Blick
Trotz der positiven Einschätzung der Deutschen Bank weisen die Analysten darauf hin, dass die Aktien der beiden Unternehmen nichts für risikoscheue Anleger sind. Es besteht ein erhebliches Risiko der Verwässerung des Aktienwerts, falls im Zuge der Rekapitalisierung eine hohe Zahl neuer Aktien ausgegeben wird. Das volatile Handelsumfeld und die politische Unsicherheit tragen ebenfalls zu einem erhöhten Risiko bei.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
2 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
4 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
5 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
6 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
7 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Aktie im Höhenflug: KI-Fieber erfasst Alibaba!

10:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

NVIDIA investiert in Quanten-Zukunft, Aktie reagiert mit Kursplus…

Gestern 18:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Lufthansa im Höhenflug – ITA Übernahme nimmt konkretere …

Gestern 17:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bitcoin dreht auf, Inflationsschub entfacht neue Rallye: Bitcoin …

Gestern 16:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TotalEnergies: Mega-Deal bringt LNG-Schub!

Gestern 13:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Amazon überrascht mit AR-Brillen: Markt in Aufruhr

Gestern 13:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Renk revolutioniert Produktion: 1.000 Getriebe pro Jahr!

Gestern 13:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold in banger Erwartung: Vollständige Eskalation bei Barrick, …

Gestern 13:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer