Anzeige
++++++ Republic sichert institutionelle Ethereum-Infrastruktur durch Partnerschaft mit Fireblocks ++++++
FedEx überzeugt mit starkem Jahresauftakt und treibt Aktie nach oben

Gewinnsprung bei FedEx überrascht – Aktie startet mit Rückenwind ins neue Geschäftsjahr 19.09.2025, 18:47 Uhr Jetzt kommentieren: 0

FedEx überzeugt mit starkem Jahresauftakt und treibt Aktie nach oben: Gewinnsprung bei FedEx überrascht – Aktie startet mit Rückenwind ins neue Geschäftsjahr
© Symbolbild von FedEx
FedEx ist stärker als erwartet in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Sowohl Umsatz als auch operativer Gewinn übertrafen die Prognosen, was dem Kurs deutlichen Auftrieb verleiht.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Fedex 198,27 EUR +2,98 % TTMzero RT

Umsatz und Gewinn über Markterwartung

Im ersten Quartal erzielte FedEx einen Umsatz von 22,24 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten mit geringeren Erlösen gerechnet. Noch deutlicher fiel der Gewinn pro Aktie ins Gewicht. Mit 3,83 US-Dollar lag das bereinigte Ergebnis klar über den Schätzungen. Den größten Beitrag leistete das US-Geschäft mit nationalen Paketdiensten, unterstützt durch Effizienzmaßnahmen und rigorose Kostendisziplin.

Zwar gingen die internationalen Sendungsmengen leicht zurück, insbesondere die Exporte nach China litten unter neuen Zollbestimmungen und verschärften Handelsbedingungen. Dennoch konnte FedEx die Schwäche in globalen Märkten durch operative Stärke im Inland mehr als kompensieren.

Markt reagiert positiv auf operative Wende

Die Zahlen signalisieren eine operative Stabilisierung bei FedEx, was am Markt als deutliches Vertrauenssignal gewertet wird. Besonders positiv wurde aufgenommen, dass das Unternehmen in einem von Unsicherheiten geprägten Umfeld handlungsfähig bleibt.

FedEx hatte bereits im Vorjahr umfassende Sparprogramme angestoßen, darunter Standortschließungen, eine Reduktion von Kapazitäten sowie Prozessvereinfachungen in der Logistikkette. Diese Maßnahmen entfalten nun messbare Wirkung.

Gespaltenes Bild bei der Prognose

Trotz des starken Starts bleibt der weitere Ausblick differenziert. FedEx rechnet mit einem moderaten Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich. Belastungsfaktoren wie geopolitische Spannungen, Handelskonflikte und neue Zollregeln dürften den internationalen Teil des Geschäfts auch in den kommenden Monaten dämpfen.

Besonders im Segment Freight ist die Lage angespannt. Rückläufige Transportvolumina und steigende operative Kosten führen dazu, dass dieser Bereich unterdurchschnittlich performt. Die Fortschritte im Kerngeschäft können diese Schwäche kurzfristig abfedern, doch die mittelfristige Perspektive bleibt abhängig vom globalen wirtschaftlichen Umfeld.

Ausblick mit Fragezeichen

Kann FedEx seine Effizienzstrategie fortsetzen und das Inlandsgeschäft weiter stärken, während sich die internationale Nachfrage nur schleppend erholt? Oder droht der Rückenwind zu verpuffen, wenn sich globale Handelsbarrieren weiter verschärfen?

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MM2M9H
Ask: 1,16
Hebel: 18
mit starkem Hebel
MK6XFT
Ask: 4,25
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM2M9H MK6XFT. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
2 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
3 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
6 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
7 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Infineon überrascht mit Verkauf und Rückkauf – was steckt …

18:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nach Rekordhoch rutscht D Wave Quantum wieder ab: D Wave Quantum …

18:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Wie geht es mit Gold nach dem Fed-Termin weiter? Barrick, Newmont…

10:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax vor dem Wochenfinale: RWE – Das hätte nicht passieren dürfen…

10:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Wegovy-Pille treibt Kurs: Ist Novo Nordisk fair bewertet?

9:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

AMD: Druck durch Nvidia-Intel-Deal

8:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia investiert: Intel vor neuer Wachstumsstory?

8:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rechtsrisiken belasten Bonität, S&P verschärft Blick auf Bayer: R…

Gestern 15:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer