Bildschirm mit Figma Logo
© Symbolbild von Zac Wolff auf Unsplash
Figma hat mit seinem ersten Quartalsbericht nach dem Börsengang starke Ergebnisse präsentiert und die Erwartungen übertroffen – inklusive einem überraschenden Nettogewinn. Trotz des Erfolgs fiel die Aktie nachbörslich um über 14 Prozent, was auf hohe Erwartungen und Bewertungsängste zurückzuführen ist. Während Figma auf KI-gestützte Innovationen setzt, bleibt die Bewertung ein kritischer Punkt für Investoren.
Zwischen Wachstum und Erwartungsdruck

Figma legte seinen ersten Quartalsbericht nach dem Börsengang vor – mit eindrucksvollen Zahlen. Der Umsatz kletterte im zweiten Quartal um 41 Prozent auf 249,6 Millionen US-Dollar und übertraf damit leicht die Prognosen. Auch die Gewinnzone wurde erreicht: 28,2 Millionen US-Dollar Nettogewinn stehen einem Milliardenverlust im Vorjahresquartal gegenüber. Dennoch reagierten die Märkte empfindlich: Nachbörslich rutschte die Aktie um mehr als 14 Prozent ab.

Für das laufende Quartal rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von 263 bis 265 Millionen US-Dollar, was einem Plus von rund 33 Prozent entspräche. Auch der Jahresausblick fällt optimistisch aus: Zwischen 1,021 und 1,025 Milliarden US-Dollar will Figma 2025 erwirtschaften – damit liegt das Unternehmen leicht über den Konsensschätzungen. Beim Non-GAAP-Betriebsergebnis erwartet das Management einen Wert zwischen 88 und 98 Millionen US-Dollar.

KI als Zukunftsversprechen – aber auch als Risiko

CEO Dylan Field machte auf der Analystenkonferenz klar: Figma setzt voll auf Künstliche Intelligenz. Das Unternehmen plane „große Schritte“, sowohl organisch als auch über Zukäufe, so Field. „Wir wissen, dass dieser Ansatz nicht bei allen Anklang finden wird, aber wir glauben, dass wir eine große Chance vor uns haben, und wir wollen sie nutzen.“

Mit Produkten wie Figma Make, das Texte per KI direkt in Prototypen umwandelt, und Figma Slides will das Unternehmen neue Maßstäbe im Design-Workflow setzen. CFO Praveer Melwani betonte zudem die steigende Produktdurchdringung: Über 80 Prozent der Kunden nutzen bereits zwei oder mehr Tools. Ende Juni zählte Figma rund 12.000 zahlende Kunden mit einem wiederkehrenden Jahresumsatz von über 10.000 US-Dollar, darunter über 1.100 Unternehmen mit mehr als 100.000 US-Dollar Umsatzbeitrag.

Bewertung unter der Lupe – Kursverluste trotz Lob

Die Marktbewertung bleibt jedoch das größte Fragezeichen. Seit dem Börsengang Ende Juli hatte sich der Aktienkurs zunächst mehr als verdoppelt, ist mittlerweile aber über 40 Prozent von seinem Hoch entfernt. Analyst Michael Ashley Schulman sieht das kritisch: „Bei der Aktie war mit dem 200-fachen des erwarteten Gewinns Perfektion eingepreist, was bedeutet, dass selbst solide Zahlen ohne eine gewisse Abflachung nicht so viele Ebenen tragen können.“

Morgan Stanley lobte zwar jüngst die Innovationskraft des Unternehmens, doch mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von über 35 bleibt Figma ambitioniert bewertet. Hinzu kommt ein technischer Faktor: Das Auslaufen erster Lock-up-Fristen könnte zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen. Ein Szenario, das bei anderen Tech-Börsendebüts – wie zuletzt bei CoreWeave – bereits für Kursverluste sorgte.

Figma steht damit exemplarisch für ein Spannungsfeld, das viele Tech-IPOs durchlaufen: Starke Fundamentaldaten treffen auf hohe Erwartungen – und die Geduld der Anleger wird auf die Probe gestellt.

Bn-Redaktion/aw
