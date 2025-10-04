Firefly vor dem Absturz

Komplett-Verlust stoppt nächste Raketenstarts 04.10.2025, 16:18 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Raketenstart
© Bild von SpaceX-Imagery auf Pixabay
Die Aktien des Raumfahrtunternehmens Firefly Aerospace Inc. sind massiv eingebrochen, nachdem ein Kernsegment einer ihrer Raketen während eines Tests explodiert war. Der Zwischenfall, der zum vollständigen Verlust der ersten Stufe der Alpha Flight 7-Rakete führte, setzt die ambitionierten Startpläne des Unternehmens unter Druck und sorgt für erhebliche Verunsicherung bei den Anlegern.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Firefly Aerospace Incorporation 27,37 USD +2,13 % Nasdaq

Explosion auf dem Teststand
Der Vorfall ereignete sich am Teststandort in Texas. Das Unternehmen bestätigte in einer Erklärung den Verlust der ersten Stufe der Alpha Flight 7-Rakete. Obwohl Firefly betonte, alle Sicherheitsprotokolle eingehalten wurden und alle Mitarbeiter unverletzt blieben, reagierten die Jefferies-Analysten sofort. Sie halten es nun für unwahrscheinlich, dass Firefly seine Pläne, zwei Alpha-Raketen vor Jahresende zu starten, einhalten kann.

Rückschläge im Alpha-Programm
Der jüngste Fehlschlag ist ein weiterer Rückschlag für das Alpha-Programm von Firefly. Die Alpha-Rakete wurde seit 2021 sechsmal gestartet, wobei es bereits frühere Fehlfunktionen gab. Erst im August hatte die Luftfahrtbehörde FAA die Alpha-Rakete für weitere Starts freigegeben, nachdem sie im April einen Flugfehler erlitten hatte.

Aktie unter Druck
Die Anleger reagierten auf die Nachricht mit Panik: Die Aktie stürzte zeitweise um bis zu 25 Prozent ab. Firefly, das im März mit der Landung seiner Blue Ghost-Sonde auf dem Mond noch für positive Schlagzeilen sorgte, muss nun schnell einen klaren Plan für den weiteren Weg vorlegen, um das Vertrauen des Marktes zurückzugewinnen. Das Unternehmen erklärte, man werde aus dem Test lernen, um die Designs zu verbessern.

Aktienanalyse

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
2 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
3 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
4 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
5 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
6 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
7 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Renk-Aktie: Überhitzung droht dem Top-Performer

15:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Netflix vor den Zahlen: Droht der Aktie ein Kursdebakel?

9:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Böses Omen? Dax taumelt ins Wochenende: Allianz – Das wird nun …

9:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Verkäufe sinken: Kann Rivian das Ruder noch herumreißen?

Gestern 18:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Krypto-Rallye: Bitcoin vor Rekord: Shutdown befeuert Krisen-Wette

Gestern 18:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Palantir: Militärkontroversen bringen Aktie zum Schwanken

Gestern 18:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Gigantenjagd: BlackRock plant 40-Milliarden-Wette auf den Mega-…

Gestern 18:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Steht der Dax vor einem spektakulären Wochenfinale? Deutsche Bank…

Gestern 9:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer