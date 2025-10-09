Anzeige
Frischer Auftrag treibt Wasserstoffaktie spürbar an

NEL ASA mit Kursschub – Auftrag sorgt für neue Dynamik 09.10.2025, 16:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Frischer Auftrag treibt Wasserstoffaktie spürbar an: NEL ASA mit Kursschub – Auftrag sorgt für neue Dynamik
© Symbolbild von Pixabay
Die Aktie des norwegischen Elektrolyse-Spezialisten NEL ASA setzt ihren positiven Trend fort. Neue Aufträge im Bereich grüner Wasserstoff beflügeln die Notierung und verstärken die Hoffnung auf eine nachhaltige Marktdurchdringung.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Siemens Energy 109,25 EUR +0,92 % L&S Exchange
ITM Power 0,97025 EUR +0,65 % Lang & Schwarz
NEL ASA 0,23 EUR +7,28 % L&S Exchange
Bloom Energy (A) 76,56 EUR +1,61 % Baader Bank
Plug Power 3,142 EUR +0,06 % Lang & Schwarz

Solide Auftragslage sorgt für Rückenwind

Ein neues Projekt verleiht dem norwegischen Wasserstoffunternehmen frischen Schub. Die US-Tochter von NEL ASA hat kürzlich einen Auftrag über eine containerisierte PEM-Elektrolyseanlage mit einer Leistung von 5 Megawatt erhalten. Der Auftragswert liegt bei rund 7 Millionen US-Dollar. Die Anlage ist für den Einsatz in einem Stahlwerk vorgesehen und soll zur Dekarbonisierung der industriellen Produktion beitragen.

Bereits zuvor hatte NEL einen Auftrag für eine 2,5-Megawatt-PEM-Anlage im Rahmen des Aberdeen Hydrogen Hub Projekts in Großbritannien erhalten. Beide Projekte unterstreichen die strategische Relevanz grüner Wasserstofftechnologie im industriellen Kontext und stärken zugleich die Position von NEL als verlässlicher Technologiepartner.

Wettbewerbsumfeld und Markterwartung

Die internationale Nachfrage nach Elektrolyseanlagen zieht weiter an. Unternehmen wie Plug Power, ITM Power, Siemens Energy oder Bloom Energy arbeiten parallel an Lösungen, um von der globalen Wasserstoffstrategie zu profitieren. NEL konzentriert sich dabei auf modulare Systeme für dezentrale Anwendungen, insbesondere im Industriesektor.

Trotz der begrenzten Größenordnung der jüngsten Aufträge senden sie ein positives Signal an den Kapitalmarkt. Wiederkehrende Kundenbeziehungen sowie eine wachsende Projektdichte könnten mittelfristig zu Skaleneffekten führen, die entscheidend für die Margenentwicklung sind.

Technologie bleibt Schlüssel zur Energiewende

Grüner Wasserstoff gilt als zentrales Element für die Dekarbonisierung energieintensiver Branchen. Die EU, die USA und zahlreiche asiatische Länder haben umfassende Förderprogramme gestartet, um die Produktion von Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen hochzufahren. NEL profitiert von diesem Trend als fokussierter Anbieter mit eigenem Technologieportfolio.

Anleger beobachten die operative Entwicklung mit wachsendem Interesse. Die Aktie verzeichnet seit Jahresbeginn eine deutliche Aufwärtsbewegung, getragen von einer Mischung aus Auftragseingängen, politischer Rückenstärkung und wachsender Marktakzeptanz.

Bleibt die Auftragsdynamik bestehen?

Ob NEL ASA auch größere Volumina realisieren und sich langfristig im internationalen Wettbewerb behaupten kann, bleibt offen. Entscheidend wird sein, wie konsequent das Unternehmen seine Fertigungskapazitäten ausbaut und ob weitere Großkunden gewonnen werden können. Bleibt die Nachfrage nach grünem Wasserstoff hoch, könnte das Papier weiter profitieren.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0)
Mehr Diskussionen
